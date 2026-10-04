Глава тюремной системы Теннесси уйдет в отставку после неудачной казни женщины

Глава тюремной системы штата Теннесси Фрэнк Страда уйдет в отставку после неудачной казни Кристы Пайк. Об этом сообщил губернатор штата Билл Ли, передает Associated Press. Женщина выжила после введения двух инъекций с ядом.

По словам господина Ли, Фрэнк Страда покинет свой пост в этом месяце. Сам глава тюремной системы штата заявил, что его отставка «отвечает наилучшим интересам жителей Теннесси». По данным AP, коллеги-республиканцы губернатора Теннесси призвали сменить руководство департамента исправительных учреждений после инцидента. Проверку по нему проведет бывший прокурор США Эд Стэнтон.

Криста Пайк, приговоренная к смертной казни за убийство одноклассницы-подростка в 1995 году, должна была стать первой женщиной, казненной в Теннесси за более чем 200 лет. В конце сентября Билл Ли отклонил прошение о помиловании женщины. Затем федеральный суд Теннесси постановил отложить казнь, но решение было отменено Верховным судом США. 1 октября после введения смертельных инъекций женщину госпитализировали в критическом состоянии.