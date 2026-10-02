В Теннесси приостановлены смертные казни после неудачной экзекуции

Губернатор американского штата Теннесси Билл Ли распорядился приостановить все казни в штате как минимум до конца года. Это произошло после неудачной попытки казни заключенной Кристы Пайк, оставшейся живой после получения двойной дозы смертельного препарата. Ли заявил, что «глубоко шокирован» допущенной ошибкой при исполнении смертного приговора, пишет Associated Press.

Глава штата также поручил провести независимое расследование в связи с произошедшим. Билл Ли назвал случившееся трагедией, добавив, что разговаривал с Фрэнком Страдой, секретарем департамента исправительных учреждений штата Теннесси, но не располагает обновленной информацией о состоянии заключенной.

Криста Пайк, приговоренная к смертной казни за убийство одноклассницы-подростка в 1995 году, должна была стать первой женщиной, казненной в Теннесси за более чем 200 лет. 28 сентября Билл Ли отклонил прошение о помиловании женщины. Затем федеральный суд Теннесси постановил отложить казнь, но решение было отменено Верховным судом США. 1 октября женщина выжила после введения смертельных инъекций, после чего ее госпитализировали в критическом состоянии.

Влад Никифоров