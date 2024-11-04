Патриарх Кирилл: церковь не осуждает смертную казнь

Православная церковь никогда не осуждала смертную казнь, если она «осуществлялась по закону», заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. При этом он уверяет, что церковь также «нигде смертную казнь и не приветствовала» и «было бы идеально, чтобы людей не лишали жизни».

По его словам, смертная казнь не осуждается в Священном Писании и «Иисус Христос смертную казнь не осуждал, хотя сам незаслуженно претерпел» ее. Патриарх признал, что убийство человека в качестве наказания за преступление — «это крайняя мера», и поэтому «идеально было бы, чтобы люди не совершали таких преступлений», за которые полагается казнь. Однако он отметил, что церковь никогда не настаивала на отмене этого наказания.

«Если есть человек опаснейший для общества, и если его невозможно никак изолировать, его нужно убрать. Господь не говорит: "убейте его", но "измите злаго от вас самех"... Церковь никогда смертной казни не осуждала, если смертная казнь осуществлялась по закону, но, конечно, нигде она смертную казнь и не приветствовала»,— сказал патриарх на встрече с участниками программы «Время героев» (цитата по ТАСС).

Комментируя действующий в России мораторий на смертную казнь, патриарх сказал, что поддерживал его введение в прежние годы. Он считает, что нужно наблюдать за влиянием этого моратория на уровень преступности, и если она начнет снижаться, то «и слава Богу, и не надо применять смертную казнь». «Смертная казнь словом Божиим не осуждается, но общество может, конечно, отказаться от смертной казни, если считает это избыточным наказанием... Однако пускай этим занимаются те, кто с точки зрения закона определяет меру наказания»,— добавил предстоятель РПЦ.

Дискуссии о необходимости смертной казни идут уже несколько лет. Ее возвращение поддерживают в том числе глава СКР Александр Бастрыкин и глава СПЧ Валерий Фадеев. Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин в 2022 году говорил, что для этого нужно принятия новой Конституции. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев утверждает, что мораторий можно преодолеть и без внесения поправок в Конституцию. Президент Владимир Путин в 2007 году назвал наказание в виде смертной казни «бессмысленным и контрпродуктивным». В 2022 году он сказал, что его позиция не изменилась.

О влиянии смертной казни на судьбу страны — в спецпроекте «Ъ» «Жизнь как право».