Последняя казненная в Британии женщина спустя более 70 лет помилована посмертно

Король Карл III даровал условное помилование последней казненной в Великобритании женщине Рут Эллис, сообщает BBC. В 1955 году в возрасте 28 лет она была повешена за убийство своего партнера. Она застрелила его из револьвера, подкараулив у паба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рут Эллис

Фото: AP Рут Эллис

Фото: AP

Дело Рут Эллис сразу после ее казни вызвало широкий общественный резонанс и споры. Главной причиной возмущения стали обманутые ожидания о замене наказания на пожизненное заключение, как это часто делалось для женщин, и явное несоответствие между жестокостью закона и неучтенным человеческим фактором. Ее случай, наряду с другими спорными казнями, в конечном итоге привел к полной отмене смертной казни за убийство в Великобритании в 1969 году.

В год 70-летия казни четверо внуков Эллис подали ходатайство о пересмотре дела. Они настаивали на том, что суд не счел смягчающими обстоятельствами то, что она жила в условиях домашнего насилия и находилась в тяжелом эмоциональном состоянии. Ее партнер, автогонщик Дэвид Блейкли, систематически избивал Эллис, в том числе публично. Один из эпизодов привел к выкидышу.

Объявляя в парламенте о пересмотренном решении, министр юстиции Дэвид Лэмми отметил, что сегодня защита могла бы использовать аргументы о состоянии аффекта или ограниченной вменяемости, что позволило бы говорить о непредумышленном убийстве. Условное помилование заменяет смертную казнь на пожизненное заключение, не отменяя самого факта осуждения.

Эта история широко обсуждалась общественностью до последних лет. Наблюдатели говорят о том, что сейчас бы подобное дело рассматривалось иначе: Рут Эллис считалась бы в первую очередь жертвой абьюза и домашнего насилия, а не хладнокровной убийцей.

Екатерина Наумова