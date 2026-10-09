Зарубежные СМИ: Как в США готовятся к первой за 90 лет публичной казни?
9 октября, пятница
09.10.2026, 12:41
Приговор приведут в исполнение 3 декабря на военной базе Форт-Худ в Техасе в отношении бывшего армейского психиатра Нидала Хасана. Именно здесь, в 2009 году, он открыл стрельбу по сослуживцам, убив 13 человек и ранив еще 32. Это станет первой публичной казнью в стране за 90 лет, а также первым смертным приговором в отношении американского военного с 1961 года. При этом расстрельные команды в армии США не использовали со времен Второй мировой войны. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.
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Место и время казни выбраны не случайно, пишет The Guardian. Приговор приведут в исполнение в час дня в четверг. Именно в этот день недели, в это время и здесь же, на военной базе Форт-Худ, Хасан совершил нападение.
Associated Press напоминает, что публичные казни исчезли из американской практики 90 лет назад. В 1936 году в Кентукки был повешен афроамериканец Рэйни Бетеа, осужденный за изнасилование пожилой женщины. На исполнении приговора присутствовало около 20 тыс. зрителей.
Согласно нормам, самого Хасана должны были казнить с помощью смертельной инъекции. Однако по просьбе министра войны Пита Хегсета процедуру заменили на расстрел. Такой способ, по его словам, должен показать американцам последствия подобных преступлений. Кроме того, СМИ отмечают, что решение принято на фоне проблем с препаратами для смертельных инъекций и спустя несколько дней после неудачной казни в Теннесси. Тогда осужденная Криста Пайк выжила после введения двух доз.
При этом армейские инструкции по расстрелу датируются 1959 годом. По старому регламенту в казни участвуют восемь стрелков, а некоторые винтовки заряжаются холостыми патронами. Однако, как пишет The Times, Пентагон сейчас разрабатывает новый порядок исполнения приговора. Сложности добавляет и то, что сам Хасан после задержания остался парализованным и передвигается на инвалидной коляске.
Родственники жертв уже получили приглашения присутствовать на казни лично или наблюдать за ней онлайн, сообщает CBS. Однако не все хотят стать свидетелями расстрела. Сестра одного из погибших солдат заявила, что казнь не принесет ей душевного спокойствия. А бывшая военнослужащая Киара Торкелсон, которую Хасан ранил двумя выстрелами, хоть и намерена поддержать других пострадавших, не хочет снова смотреть на смерть человека.
Неясно и то, где именно американцы смогут посмотреть расстрел, обращает внимание The Verge. Журналисты направили запросы крупнейшим интернет-платформам с вопросом, разрешат ли они такую трансляцию. Но ответа пока не получили. Сам Пентагон технических подробностей показа пока не раскрыл.
На вопрос, обращался ли Хасан с последней просьбой к президенту Дональду Трампу, Пит Хегсет ответил: «Мне все равно. Мы увидимся с ним 3 декабря».
Впрочем, по данным Associated Press, казнь еще могут отложить. Хасан вправе обратиться в суд и оспорить законность своего содержания под стражей. Его бывший адвокат Джон Галлиган уже заявил о возможных нарушениях процедуры. По его словам, осужденному сообщили о решении президента в отсутствие защитника.