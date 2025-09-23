Генпрокурор Краснов назвал невозможным возвращение смертной казни в России

Позиция государства по вопросу смертной казни основана на Конституции, заявил генпрокурор России Игорь Краснов. Он назвал невозможным возвращение этой меры наказания.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Краснов поднял эту тему на заседании комитета Совете федерации, который рассматривает его кандидатуру на пост председателя Верховного суда. «Мое мнение однозначно: это невозможно и позиция государства по данному вопросу является окончательной. Она основана на фундаментальных решениях Конституционного суда РФ»,— сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Генпрокурор добавил, что стремление к «справедливому возмездию, безусловно, объяснимо». По его мнению, любой преступник «в целом должен понести справедливое наказание».

В июне лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов призвал отменить мораторий на смертную казнь и направил соответствующее обращение президенту. Его идею раскритиковал глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. В 2024 году в поддержку отмены моратория высказывались глава СКР Александр Бастрыкин и глава СПЧ Валерий Фадеев.