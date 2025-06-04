Песков: позиция Путина по мораторию на смертную казнь неизменна

Позиция президента Владимира Путина по вопросу отмены моратория на смертную казнь известна и последовательна, сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господина Пескова во время брифинга спросили, как президент относятся к идее отмены моратория. «Мне неизвестно о каких-либо изменениях в хорошо известной, последовательной позиции на этот счет»,— ответил господин Песков.

В конце 2024 года Владимир Путин говорил, что даже в условиях проведения военной операции на Украине российские власти не вводят смертную казнь, хотя «значительное число граждан и политических деятелей все время поднимают этот вопрос». Власти, напротив, принимают меры для повышения гуманности правосудия, утверждал господин Путин.

Вопрос господину Пескову задали в связи с призывом лидера «Справедливой России — За правду» (СЗРП) Сергея Миронова отменить мораторий. Политик накануне направил президенту соответствующее обращение. Идею уже раскритиковал глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. В поддержку отмены моратория ранее высказывались глава СКР Александр Бастрыкин и глава СПЧ Валерий Фадеев.