Трамп раскритиковал помилование 563 приговоренных к казни в Калифорнии

О переводе всех осужденных к смертной казни на пожизненное заключение без возможности досрочного освобождения губернатор объявил 5 ноября. Господин Ньюсом объяснил этот шаг своей многолетней принципиальной позицией против смертной казни. Он также признал, что решение может стать тяжелым напоминанием о пережитом для родственников погибших, однако считает применение смертной казни несовместимым с ценностями штата и принципами правосудия.