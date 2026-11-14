Трамп раскритиковал помилование 563 приговоренных к казни в Калифорнии
Президент США Дональд Трамп резко высказался против решения губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома смягчить наказание для 563 заключенных, приговоренных к смертной казни. Он считает, что замена высшей меры на пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение нанесла серьезный ущерб американской системе правосудия.
«Люди, которые убивали снова и снова, не могут поверить в свою удачу, что губернатор настолько некомпетентен и бесчувственен, что не позволил восторжествовать длинной и извилистой правовой системе»,— написал президент в Тruth Social.
О переводе всех осужденных к смертной казни на пожизненное заключение без возможности досрочного освобождения губернатор объявил 5 ноября. Господин Ньюсом объяснил этот шаг своей многолетней принципиальной позицией против смертной казни. Он также признал, что решение может стать тяжелым напоминанием о пережитом для родственников погибших, однако считает применение смертной казни несовместимым с ценностями штата и принципами правосудия.
Гэвин Ньюсом напомнил, что после вступления в должность в 2019 году ввел мораторий на исполнение смертных приговоров. Последняя казнь в Калифорнии состоялась в 2006 году.