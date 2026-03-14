В МИД РФ допустили отмену моратория на смертную казнь для военнослужащих ВСУ

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник не исключает отмену моратория на смертную казнь. Ужесточение законодательства, сказал он, должно коснуться военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), совершивших военные преступления против гражданского населения.

«Понимаете, такого рода вещи не могут быть прощены... Я не исключаю ужесточения законодательства, потому что в этой ситуации далеко не всем нужно очень лояльно относиться к их праву на жизнь, когда они лишили жизни десятки, а то и сотни людей»,— заявил господин Мирошник в интервью ТАСС.

Представители российских властей не раз заявляли о возможности вернуть смертную казнь. В 2024 году за это высказывался глава СКР Александр Бастрыкин, до этого идею публично поддержал председатель Совета по правам человека в России Валерий Фадеев. Руководители ведомств говорили, что применять смертную казнь допустимо в «некоторых случаях» — например, в качестве наказания за терроризм.

Бывший генпрокурор России Игорь Краснов, который сейчас занимает должность председателя Верховного суда, в 2025 году называл невозможным отмену моратория. «Позиция государства по данному вопросу является окончательной. Она основана на фундаментальных решениях Конституционного суда РФ»,— говорил господин Краснов.