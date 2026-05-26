Убийцу продюсера «Задачи трех тел» казнили в Китае

В Китае казнен бывший менеджер компании Yoozoo Games Сюй Яо. Он был осужден за убийство основателя компании Yoozoo Games и продюсера проекта Netflix «Задача трех тел» Линь Ци. Об этом сообщили компания Yoozoo и паблик «Задачи трех тел» в сети WеChat.

Линь Ци в 2020 году

Фото: global.yoozoo.com Линь Ци в 2020 году

Как ранее писал «Ъ», Линь Ци, состояние которого оценивалось в $1,3 млрд, умер в конце 2020 года. Через некоторое время по обвинению в его убийстве был арестован один из топ-менеджеров созданной господином Ци компании Сюй Яо. На тот момент он возглавлял дочернюю фирму, занимавшуюся правами на экранизацию романа «Задача трех тел» для Netflix.

Как установило следствие, Сюй Яо отравил своего шефа сразу пятью ядами, включая ртуть и яд рыбы фугу. Убийство было совершено из-за конфликта: Линь Ци был недоволен работой Сюй Яо и передал руководство важными проектами другим топ-менеджерам, однако формально сохранив за ним пост.

В 2024 году Сюй Яо признали виновным и приговорили к смертной казни. Приговор был приведен в исполнение 21 мая 2026 года.

Yoozoo была основана Линь Ци в 2009 году и вышла на рынки Европы, Северной Америки и Азии. Компания выпустила такие онлайн-игры, как League of Angels и Drakensang Online, а также Game of Thrones: Winter is Coming, созданную по мотивам сериала «Игра престолов».

Екатерина Наумова