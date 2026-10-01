В Теннесси не смогли провести первую за 200 лет казнь женщины в штате
В Теннесси не смогли привести в исполнение казнь 50-летней Кристы Пайк, осужденной за убийство одноклассницы. Женщине ввели две смертельные инъекции, но она оставалась в сознании. Подсудимую госпитализировали, сообщили ее адвокаты.
Одной из причин неудавшейся попытки казни защита назвала «трудности с доступом к венам». Подробности о состоянии Пайк не приводятся. «Непригодный пентобарбитал (препарат для инъекций.— "Ъ"), отсутствие неотложной медицинской помощи в ситуациях, когда неизбежно возникают осложнения,— и все это в рамках протокола, который по-прежнему окутан тайной»,— говорится в заявлении адвокатов (цитата по AFP).
Казнь Пайк должна была стать первой в штате Теннесси за 200 лет. Ее планировали провести 30 сентября, но за час до проведения процедуры Федеральный суд в Теннесси постановил отложить ее. Приостановка была связана с требованием адвокатов рассмотреть заявления осужденной о том, что в детстве она подвергалась сексуальному насилию и страдает ПТСР. В тот же день Верховный суд США отменил отсрочку казни.
Преступление Криста Пайк совершила в 18 лет, когда она и ее парень, которому тогда было 17, убили 19-летнюю Коллин Слеммер. В 1996-м ее признали виновной в убийстве первой степени и приговорили к смертной казни. Она стала самой молодой женщиной, приговоренной к смерти в современной истории США.
О том, как смертную казнь пытались сделать гуманной, читайте в материале «Ъ» «Нечеловеческий фактор».
Уязвимым этапом смертельной инъекции остается установка внутривенного доступа: без подходящей вены препарат нельзя надежно ввести по протоколу. В 2024 году в Айдахо три врача восемь раз пытались установить катетер, после чего процедуру прекратили; ранее сообщалось и о случаях, когда поиск вены занимал почти час, а трубка выскальзывала из сосуда.
Затяжные и сопровождавшиеся страданиями казни становились основанием для исков о нарушении запрета на жестокое и необычное наказание. В 2014 году после случая с часовым поиском вены президент Барак Обама приостановил действие федерального протокола исполнения смертных приговоров.