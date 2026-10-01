В Теннесси не смогли провести первую за 200 лет казнь женщины в штате

В Теннесси не смогли привести в исполнение казнь 50-летней Кристы Пайк, осужденной за убийство одноклассницы. Женщине ввели две смертельные инъекции, но она оставалась в сознании. Подсудимую госпитализировали, сообщили ее адвокаты.

Одной из причин неудавшейся попытки казни защита назвала «трудности с доступом к венам». Подробности о состоянии Пайк не приводятся. «Непригодный пентобарбитал (препарат для инъекций.— "Ъ"), отсутствие неотложной медицинской помощи в ситуациях, когда неизбежно возникают осложнения,— и все это в рамках протокола, который по-прежнему окутан тайной»,— говорится в заявлении адвокатов (цитата по AFP).

Казнь Пайк должна была стать первой в штате Теннесси за 200 лет. Ее планировали провести 30 сентября, но за час до проведения процедуры Федеральный суд в Теннесси постановил отложить ее. Приостановка была связана с требованием адвокатов рассмотреть заявления осужденной о том, что в детстве она подвергалась сексуальному насилию и страдает ПТСР. В тот же день Верховный суд США отменил отсрочку казни.

Преступление Криста Пайк совершила в 18 лет, когда она и ее парень, которому тогда было 17, убили 19-летнюю Коллин Слеммер. В 1996-м ее признали виновной в убийстве первой степени и приговорили к смертной казни. Она стала самой молодой женщиной, приговоренной к смерти в современной истории США.

О том, как смертную казнь пытались сделать гуманной, читайте в материале «Ъ» «Нечеловеческий фактор».