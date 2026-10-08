Пентагон сделает публичной первую за 90 лет казнь расстрелом в армии США
09.10.2026, 00:48
Первая за 90 лет казнь расстрелом в армии США будет публичной, сообщил глава Пентагона Пит Хегсет. Речь идет об исполнении приговора в отношении Нидала Хасана, осужденного за расстрел 13 человек на военной базе Форт-Худ в 2009 году.
«Его расстреляет команда солдат. Как и должно быть. Мы позаботимся о том, чтобы люди смогли это увидеть. Чтобы это было публично. Потому что люди должны понимать, что за подобные вещи наступают суровые последствия»,— сказал господин Хегсет в эфире телеканала Real America's Voice (цитата по Axios).
Казнь назначена на 3 декабря в Форт-Худе и станет первой военной казнью в США с 1961 года, а также первым исполнением приговора через расстрел в американской армии с 1945 года.
Пентагон пока не уточняет детали формата трансляции, однако, по данным Associated Press, ведомство рассматривает возможность проведения прямого эфира. В США публичные казни не проводились с 1936 года.