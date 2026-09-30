В Теннесси отложили первую за 200 лет казнь женщины

Федеральный суд в Теннесси постановил отложить казнь 50-летней Кристы Пайк, осужденной за убийство одноклассницы в 1996 году. Об этом написали СМИ, включая NBC News и Axios. Казнь должна была состояться 30 сентября. Как отмечается, суд принял свое решение всего за час до приведения приговора в исполнение. Казнь Пайк должна была стать первой в штате Теннесси за 200 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Miles Cary / Knoxville News Sentinel / USA TODAY NETWORK / Reuters Фото: Miles Cary / Knoxville News Sentinel / USA TODAY NETWORK / Reuters

Приостановка связана с требованием адвокатов Кристы Пайк рассмотреть заявления своей клиентки в том, что в детстве она подвергалась сексуальному насилию и страдает после этого ПТСР. По мнению адвокатов, ее удерживание и привязывание к медицинской кушетке для осуществления казни вызовут у нее «сильные душевные страдания и дополнительный психологический ужас». Это делает сами условия проведения казни противоречащими конституционному запрету на «жестокое и необычное наказание».

Суд счел аргументы адвокатов серьезными. «Интересы правосудия и необратимость предстоящей казни Пайк требуют принять решение о кратковременной отсрочке исполнения приговора для надлежащего анализа аргументов сторон и разрешения спорных вопросов по существу дела»,— говорится в постановлении суда.

Пайк не отрицает своей вины в убийстве, а штат не отрицает, что она подвергалась сексуальному насилию в детстве. Преступление Криста Пайк совершила в 18 лет, когда она и ее парень, которому тогда было 17, убили 19-летнюю Коллин Слеммер. В 1996-м ее признали виновной в убийстве первой степени и приговорили к смертной казни. Тем самым она стала самой молодой женщиной, приговоренной к смерти в современной истории США.

Как люди пытались сделать смертную казнь гуманной — в материале «Ъ» «Нечеловеческий фактор».

Яна Рождественская