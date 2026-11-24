В Китае к смертной казни за шпионаж приговорили чиновника по фамилии Ма
Китайский суд приговорил к смертной казни за шпионаж чиновника по фамилии Ма. Об этом пишут The Guardian и CBS News со ссылкой на заявление китайского издательского дома Gold Wall Press. По его данным, Ма был завербован разведкой неназванной страны, когда он находился за рубежом. Используя свое служебное положение, Ма снабжал разведку секретной информацией. Он передал 35 секретных документов и получил за это более 1 млн юаней ($150 тыс.).
Как отмечает The Guardian, китайские суды не раскрывают данные о делах, связанных со шпионажем, однако в последние годы информацию о таких случаях нередко передает Gold Wall Press. Этот издательский дом связан с Национальной администрацией по охране государственных тайн КНР. Он публикует материалы, связанные с государственной безопасностью, шпионажем и другими подобными темами.