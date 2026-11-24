Как отмечает The Guardian, китайские суды не раскрывают данные о делах, связанных со шпионажем, однако в последние годы информацию о таких случаях нередко передает Gold Wall Press. Этот издательский дом связан с Национальной администрацией по охране государственных тайн КНР. Он публикует материалы, связанные с государственной безопасностью, шпионажем и другими подобными темами.