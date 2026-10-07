Американка пришла в сознание после неудачной попытки казни

Выжившая после введения двух смертельных доз пентобарбитала Криста Пайк пришла в сознание, сообщает CNN. Пайк была приговорена к смертной казни за убийство, совершенное в 1995 году.

По словам адвокатов, Пайк может разговаривать и продолжает получать необходимую медицинскую помощь в больнице. Женщина стала единственным известным человеком в США, выжившим после полного цикла процедуры казни.

Как отмечает CNN, исполнителям с трудом удавалось установить внутривенные катетеры из-за особенностей вен осужденной, о чем она предупреждала ранее. Губернатор штата Билл Ли приостановил проведение следующей запланированной казни и распорядился провести независимое расследование. Он также объявил об отставке главы тюремного ведомства Теннесси.

Защита Пайк призывает заменить смертный приговор на пожизненное лишение свободы без права на условно-досрочное освобождение.