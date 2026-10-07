Американка пришла в сознание после неудачной попытки казни
Выжившая после введения двух смертельных доз пентобарбитала Криста Пайк пришла в сознание, сообщает CNN. Пайк была приговорена к смертной казни за убийство, совершенное в 1995 году.
По словам адвокатов, Пайк может разговаривать и продолжает получать необходимую медицинскую помощь в больнице. Женщина стала единственным известным человеком в США, выжившим после полного цикла процедуры казни.
Как отмечает CNN, исполнителям с трудом удавалось установить внутривенные катетеры из-за особенностей вен осужденной, о чем она предупреждала ранее. Губернатор штата Билл Ли приостановил проведение следующей запланированной казни и распорядился провести независимое расследование. Он также объявил об отставке главы тюремного ведомства Теннесси.
Защита Пайк призывает заменить смертный приговор на пожизненное лишение свободы без права на условно-досрочное освобождение.
Сбой при исполнении смертного приговора Кристе Пайк, вероятнее всего, произошел на этапе внутривенного введения препарата. По словам врачей, обе инъекции могли попасть не в вену, а в мягкие ткани. Это указывает на проблему не только с самим препаратом, но и с точностью установки катетера и контролем места его введения.
Протокол штата Теннесси не раскрывает, кого именно привлекают к установке катетера, хотя для этой процедуры требуются специальная подготовка и опыт. Закрытость этого этапа затрудняет проверку квалификации исполнителей и соблюдения процедуры. Защита Пайк также указывала на возможную непригодность пентобарбитала и отсутствие неотложной помощи при возникновении осложнений.