В Сирии приговорили к смерти бывшего президента Башара Асада

Суд в Сирии заочно приговорил бывшего президента республики Башара Асада к смертной казни, передает агентство SANA. Его признали виновным в преступлениях против человечности, умышленном убийстве, пытках и незаконном лишении свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший президент Сирии Башар Асад

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Бывший президент Сирии Башар Асад

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

По данным суда, Башар Асад как высшее должностное лицо принимал соответствующие решения и способствовал совершению преступлений, задействовав государственные структуры для их осуществления. Другие подробности заседания агентство не приводит.

Башар Асад руководил Сирией с 2000 года и был свергнут в декабре 2024-го. Он получил политическое убежище в России. Сирийский суд заочно арестовал бывшего президента в сентябре 2025 года. Основанием стали события во время антиправительственных выступлений 2011 года, которые привели к гражданской войне.