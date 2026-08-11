В Сирии приговорили к смерти бывшего президента Башара Асада
Суд в Сирии заочно приговорил бывшего президента республики Башара Асада к смертной казни, передает агентство SANA. Его признали виновным в преступлениях против человечности, умышленном убийстве, пытках и незаконном лишении свободы.
Бывший президент Сирии Башар Асад
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ
По данным суда, Башар Асад как высшее должностное лицо принимал соответствующие решения и способствовал совершению преступлений, задействовав государственные структуры для их осуществления. Другие подробности заседания агентство не приводит.
Башар Асад руководил Сирией с 2000 года и был свергнут в декабре 2024-го. Он получил политическое убежище в России. Сирийский суд заочно арестовал бывшего президента в сентябре 2025 года. Основанием стали события во время антиправительственных выступлений 2011 года, которые привели к гражданской войне.
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Из офтальмолога в диктаторы
Новые сирийские власти рассчитывают на экстрадицию бывшего президента Сирии Башара Асада. В апреле 2025 года президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил, что Россия отказалась выдать Башара Асада, и этот вопрос обсуждался во время телефонного разговора Владимира Путина с президентом переходного периода Сирии в феврале 2025 года.
В сентябре 2025 года сирийский суд заочно арестовал Башара Асада по обвинению в умышленном убийстве, пытках и незаконном лишении свободы. Эти обвинения связаны с событиями 2011 года во время антиправительственных выступлений, которые привели к гражданской войне. Ранее, в ноябре 2023 года, во Франции был выписан ордер на арест Башара Асада по обвинению в соучастии в преступлениях против человечности и военных преступлениях, связанных с химическими атаками в августе 2013 года.