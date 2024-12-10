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Коммерсантъ FM
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Путин: Россия не вводит смертную казнь даже в условиях СВО

Президент Владимир Путин заявил, что российские власти не вводят смертную казнь даже в условиях проведения военной операции на Украине. По его словам, «значительное число» граждан и политических деятелей все время поднимают вопрос введения смертной казни, но правительство, наоборот, пытается повысить гуманность правосудия.

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Мы живем в каких реалиях? Проведения специальной военной операции. И не вводим при этом смертной казни вообще. Несмотря на то, что, я вас уверяю, вы это наверняка знаете, у нас значительное число граждан и политических деятелей все время поднимают этот вопрос»,— сказал президент на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (цитата по ТАСС).

Он отметил, что даже в условиях «достаточно серьезных» боевых действий власти не идут на этот шаг, а принимают «целый ряд решений» по повышению гуманности правосудия. «Как я уже и сказал, снижаем количество людей в местах лишения свободы и так далее»,— пояснил президент.

В апреле 2023 года с инициативой о возврате вынесения и исполнения смертных приговоров выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. В марте 2024 года такие призывы звучали от депутатов Виктора Водолацкого и Леонида Слуцкого, советника генпрокурора Натальи Поклонской.

В апреле 2024 года опрос исследовательской группы Russian Field показал, что 53% респондентов поддержали бы возвращение смертной казни. Чаще за нее выступают жители малых городов и сел и мужчины; респонденты без высшего образования, пользователи «Одноклассников» и те, кто не пользуется социальными сетями и мессенджерами. В разрезе отдельных преступлений респонденты чаще всего считают допустимым приговаривать к смертной казни педофилов, убийц, террористов, насильников.

Подробнее — в инфографике «Ъ».

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