Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №191

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Мир

Пентагон поддержал решение Трампа не транслировать казнь убийцы из Форт-Худа

Глава Пентагона Пит Хегсет обсудил с президентом США Дональдом Трампом отмену прямой трансляции казни Нидала Хасана — американского военнослужащего, который расстрелял 13 сослуживцев на базе Форт-Худ в 2009 году. Об этом сообщает Reuters.
Пит Хегсет поддержал решение Дональда Трампа не транслировать казнь в прямом эфире, указано в сообщении ведомства. Изначально решение сделать казнь публичной принял глава Пентагона.
Казнь назначена на 3 декабря в Форт-Худе и станет первой военной казнью в США с 1961 года, а также первым исполнением приговора через расстрел в американской армии с 1945 года. 15 октября Дональд Трамп сообщил о решении отменить прямую трансляцию.
Дональд Трамп
Смертная казнь
Пентагон
США. Политика и экономика