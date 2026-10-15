Пентагон поддержал решение Трампа не транслировать казнь убийцы из Форт-Худа

Глава Пентагона Пит Хегсет обсудил с президентом США Дональдом Трампом отмену прямой трансляции казни Нидала Хасана — американского военнослужащего, который расстрелял 13 сослуживцев на базе Форт-Худ в 2009 году. Об этом сообщает Reuters.