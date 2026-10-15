Пентагон поддержал решение Трампа не транслировать казнь убийцы из Форт-Худа
Глава Пентагона Пит Хегсет обсудил с президентом США Дональдом Трампом отмену прямой трансляции казни Нидала Хасана — американского военнослужащего, который расстрелял 13 сослуживцев на базе Форт-Худ в 2009 году. Об этом сообщает Reuters.
Пит Хегсет поддержал решение Дональда Трампа не транслировать казнь в прямом эфире, указано в сообщении ведомства. Изначально решение сделать казнь публичной принял глава Пентагона.
Казнь назначена на 3 декабря в Форт-Худе и станет первой военной казнью в США с 1961 года, а также первым исполнением приговора через расстрел в американской армии с 1945 года. 15 октября Дональд Трамп сообщил о решении отменить прямую трансляцию.