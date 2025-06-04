Заявления Пескова про Крымский мост, смертную казнь и новую встречу с Украиной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию об атаке на Крымский мост. Он заверил, что с мостом все в порядке. Также он ответил на вопросы о вероятности возвращения к смертной казни и следующей встрече с Украиной. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
О взрыве у Крымского моста
- Взрыв действительно был, ничего не повреждено, мост работает.
О новом раунде переговоров с Украиной
- Цикличность контактов зависит от готовности сторон.
- Потребуется какое-то время на то, чтобы рассмотреть те проекты меморандумов, которыми обменялись.
- По мере того, как стороны будут готовы, они согласуют новые сроки следующего раунда.
О воскресных атаках на ж/д и аэродромы
- Россия сделает все необходимое для расследования атак дронов на военные аэродромы.
- Вопросы ликвидации ЧП в Брянской области будут обсуждаться сегодня на совещании у президента.
- Кремль рассмотрит идею награды водителям, помешавшим атаке БПЛА, если она поступит.
Об идее отмены моратория на смертную казнь
- Об изменениях в известной и последовательной позиции президента на этот счет мне неизвестно.