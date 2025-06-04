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Коммерсантъ FM
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Заявления Пескова про Крымский мост, смертную казнь и новую встречу с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию об атаке на Крымский мост. Он заверил, что с мостом все в порядке. Также он ответил на вопросы о вероятности возвращения к смертной казни и следующей встрече с Украиной. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О взрыве у Крымского моста

  • Взрыв действительно был, ничего не повреждено, мост работает.

О новом раунде переговоров с Украиной

  • Цикличность контактов зависит от готовности сторон.
  • Потребуется какое-то время на то, чтобы рассмотреть те проекты меморандумов, которыми обменялись.
  • По мере того, как стороны будут готовы, они согласуют новые сроки следующего раунда.

О воскресных атаках на ж/д и аэродромы

  • Россия сделает все необходимое для расследования атак дронов на военные аэродромы.
  • Вопросы ликвидации ЧП в Брянской области будут обсуждаться сегодня на совещании у президента.
  • Кремль рассмотрит идею награды водителям, помешавшим атаке БПЛА, если она поступит.

Об идее отмены моратория на смертную казнь

  • Об изменениях в известной и последовательной позиции президента на этот счет мне неизвестно.

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