Бастрыкин призвал снять мораторий на смертную казнь

Председатель СКР Александр Бастрыкин неоднократно высказывался за возвращение смертной казни в России. По его словам, эта инициатива не нашла поддержки среди законодателей. Об этом он рассказал на Петербургском международном молодежном юридическом форуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В качестве примера глава ведомства привел китайскую систему правосудия. «Почему Китай стал так бурно развиваться? Потому что партия поддерживает честный бизнес. А коррупционеров там расстреливают!»,— сказал господин Бастрыкин. Он рассказал, как к нему приезжал президент Интерпола из Китая. После разговора его вызвали в Пекин. «Потом мне докладывают: был задержан в аэропорту, арестован и по суду расстрелян»,— сказал глава СКР.

В России с апреля 1997 года действует мораторий на применение смертной казни. Официально казнь осталась как высшая мера наказания в УК, однако она не может применяться.

Никита Черненко; Полина Мотызлевская, Санкт-Петербург