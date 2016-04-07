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Главные анонсы 12 февраля
11/02
Глава ПФР Топилин может покинуть фонд в ближайшее время
11/02
В московском штабе Навального проходит обыск
11/02
Переход на набор номера без «восьмерки» в России отложили до 2025 года
00:24
Путин выделил по 75 тыс. руб. жителям осажденного Севастополя
00:56
Двукратного чемпиона «Формулы-1» Фернандо Алонсо сбила машина во время велотренировки
00:08
В Коммунарке задержали полицейских по делу о взятке
11/02
Совет ЕС утвердил механизм выделения более €600 млрд на восстановление экономики
11/02
ЕСПЧ присудил выплаты семье экс-охранника Ахмата Кадырова, погибшего в колонии
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Собянин ожидает дальнейшего улучшения ситуации с COVID-19 в Москве
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Боррель исключил отмену санкций ЕС к России без соблюдения минских соглашений
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Bellingcat и The Insider связали предполагаемые отравления Навального и Кара-Мурзы
11/02
Пакистан успешно испытал ракету, способную нести ядерную боеголовку
11/02
ЕС призвал приостановить работу БелАЭС в Островце
11/02
Суд присяжных признал виновным экс-полицейского, расстрелявшего коллег в метро
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(обновлено: 03.12.2020)
Развитие ОЭЗ и ТОР
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2
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Проекты Романа Абрамовича войдут в ТОР
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Срок ожидания резидентов в ТОР моногородов может быть сокращен
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Экономика
Бизнес
Финансы
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Hi-tech
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Огонёк
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Автопилот
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