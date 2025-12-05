Зоны расставили по местам

Ассоциация кластеров, технопарков и особых экономических зон (АКИТ) совместно с Минэкономики оценила инвестиционную привлекательность российских ОЭЗ. В этом году критерии формирования рейтинга были расширены, акцент был сделан на качестве управления в ОЭЗ и на уровне их промышленной кооперации. Впрочем, на положение традиционных лидеров, которыми в основном являются довольно «зрелые» зоны, это расширение параметров особого влияния не оказало. Победителями в трех группах рейтинга стали ОЭЗ «Липецк», «Технополис Москва» и «Архыз».

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

АКИТ и Минэкономики объявили результаты очередного рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон. Оценены 48 ОЭЗ (всего в РФ их более 50). Расчет рейтинга произведен по 41 показателю — это объем инвестиций, доступность инфраструктуры, уровень налоговой нагрузки на резидентов и так далее. Среди критериев есть и новые: уровень стратегического планирования в ОЭЗ, финансовая открытость, наличие инновационной и социальной инфраструктуры, опыт привлечения мер господдержки, принятие стратегии низкоуглеродного развития. Как пояснил директор АКИТ Михаил Лабудин, расширение методологии отражает как внутреннюю конкуренцию особых зон, так и растущую международную кооперацию.

Составители рейтинга отдельно оценили инвестиционную привлекательность трех групп ОЭЗ: промышленно-производственных и портовых, технико-внедренческих, туристско-рекреационных (последняя «номинация» появилась впервые).

Лидером среди промышленно-производственных и портовых площадок второй год признана ОЭЗ «Липецк», созданная еще на заре применения механизма ОЭЗ в 2005 году. По данным правительства Липецкой области, к 1 октября 2025-го объем произведенной продукции в ОЭЗ составил 76 млрд руб. (прирост на 13% в годовом выражении), налоговые поступления — 2,3 млрд руб. (плюс 47%).

Второе место сохранила другая старейшая ОЭЗ — «Алабуга» (Татарстан).

Третью же строчку заняла довольно молодая ОЭЗ «Алга» (Башкирия), созданная в 2020 году и сместившая с этой позиции более «зрелую» ОЭЗ «Тольятти» (переместилась на шестое место).

В группе технико-внедренческих зон топ-3 не изменился. Возглавила рейтинг зона «Технополис Москва», удерживающая эту позицию пятый год подряд. Второе место — ОЭЗ «Санкт-Петербург», третье — «Дубна».

Победители в новой, «туристической» номинации также довольно «зрелые». Это ОЭЗ «Архыз» (Карачаево-Черкесия, действует с 2011 года), а также «Ворота Байкала» (Иркутская область) и «Байкальская гавань» (Бурятия), созданные в 2007 году.

Отметим, к лидеру последнего субрейтинга были претензии у Счетной палаты, которая отмечала несоразмерность объемов инвестиций резидентов с масштабом бюджетных вливаний в инфраструктуру площадки (в 2010–2024 годах 9,9 млрд руб. и 23,3 млрд руб. соответственно). Поясним, такое соотношение не является нормой — по замыслу властей, частные инвестиции должны заметно превосходить государственные. По словам заместителя главы Минэкономики Святослава Сорокина, за первое полугодие 2025-го резиденты всех ОЭЗ вложили около 600 млрд руб. инвестиций и соотношение бюджетных затрат и частных вложений оценивается в пропорции 1 к 10.

Напомним, к ОЭЗ как к инструменту регионального развития у Счетной палаты были вопросы и в части его общей эффективности. Сейчас этот механизм постепенно реформируется.

Так, власти планируют пересмотреть правила создания ОЭЗ, предусмотрев приоритет для территорий, которые в меньшей степени обеспечены преференциальными режимами, поскольку пока повышенная экономическая активность концентрируется лишь в ограниченном числе регионов РФ. Для увеличения эффективности преференциальных режимов (включая ОЭЗ) сейчас готовится некоторое ужесточение условий предоставления льгот — за счет ограничения их размера объемом фактических вложений в производственные здания и оборудование, а также расходов на НИОКР (см. “Ъ” от 4 июля; соответствующий правительственный законопроект находится на рассмотрении Госдумы).

Евгения Крючкова