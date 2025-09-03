Льготы приводят к общему знаменателю

В первый день стартовавшего 3 сентября Восточного экономического форума (ВЭФ) представители власти и бизнеса обсуждали перспективы преференциальных режимов на Дальнем Востоке. На фоне сложностей со «входом» новых проектов на территории опережающего развития (ТОР) и громоздким регулированием льготных условий для инвесторов в макрорегионе в целом Минвостокразвития разрабатывает единый преференциальный режим. Пока эта идея обсуждается концептуально, но ведомства уже согласовали позиции по предоставлению льгот в зависимости от уровня рентабельности компаний. Далее планируется определить условия предоставления «скидок» по соцвзносам и обдумать возможность внедрения кластерного подхода к организации работы с инвесторами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Развитие преференциальных режимов на Дальнем Востоке в первый день ВЭФ обсуждалось сразу на двух сессиях. На одной из них директор департамента господдержки и технологического развития Минвостокразвития Сергей Литвяков обозначил некоторые из существующих у инвесторов проблем. Это, в частности, сложность вхождения в число резидентов ТОР. Процесс с непредсказуемым исходом может занимать от трех до шести месяцев — Минфин, по словам чиновника, «под микроскопом» рассматривает проекты и в итоге может выступить против предоставления льгот (например, при высоком уровне доходности у претендента).

Вторая проблема — сложность нормативной базы, регулирующей префрежимы Дальневосточного федерального округа (ДВФО). Их пять: ТОР, Свободный порт Владивосток, режим Курильских островов, Арктическая зона, а также международные ТОР, которые заработают с 2026 года. Так, пояснил Сергей Литвяков, для них действуют шесть законов, 25 постановлений правительства и «еще больше» подзаконных актов — эту сложную систему, по его словам, необходимо приводить «к единому знаменателю».

Для этого Минвостокразвития предлагает объединить все дальневосточные префрежимы в «супер-ТОР», которая распространится на всю территорию ДВФО.

Механизм задуман как «конструктор» — у инвесторов будет возможность выбора конкретных преференций с учетом специфики проекта (см. “Ъ” от 14 июля). На ВЭФ эта идея обсуждалась лишь концептуально — законопроект еще разрабатывается. Среди ключевых параметров — предоставление льгот проектам с инвестициями от 10 млн руб. (вместо нынешних 500 тыс. руб.) при условии, что предполагаемая рентабельность проекта ниже среднероссийского уровня по отрасли (с повышающим коэффициентом). Льготы по страховым взносам (7,6% вместо общих 30%) будут доступны при зарплате на предприятии выше среднероссийской.

Часть этих идей выглядит уже согласованными — замглавы Минвостокразвития Виталий Алтабаев сообщил, что с Минэкономики и Минфином решен вопрос привязки льгот к рентабельности. Предложение по соцвзносам еще прорабатывается — по мнению замглавы Минэкономики Святослава Сорокина, для предоставления льгот по ним необходимо установить ряд условий: предоставлять преференцию проектам в опорных населенных пунктах и давать приоритет работникам, которые живут на Дальнем Востоке. Есть у Минэкономики и другие идеи: для сокращения издержек инвесторов и повышения конкурентоспособности проектов закрепить как необходимое условие создания единого префрежима внедрение кластерного подхода — речь идет о концентрации на одной территории отраслевых производств (смежных и связанных производственной кооперацией).

Отсылкой к теме единого префрежима можно считать обсуждение на форуме темы истекающих в этом году действующих льгот по соцвзносам (см. “Ъ” от 8 июля 2022 года).

Для их продления на пять лет Минвостокразвития разработало законопроект, согласующийся с идеями «супер-ТОР». Это предоставление льготы только по рабочим местам сотрудников, постоянно живущих в ДВФО (вахтовики будут отсечены), и требование к уровню зарплат в компании — выше среднего по отрасли. Как сообщил Сергей Литвяков, проект удалось согласовать с Минэкономики, а с Минфином идет «активная дискуссия» — завершить ее планируется до конца года.

Председатель Союза резидентов префрежимов Денис Грось на сессии по инвестициям отметил еще одну проблему: новые проекты сталкиваются с проблемой размещения — при ключевой ставке в 18% строить мало кто решается. В том числе поэтому, по словам главы инвестиционного департамента Корпорации по развитию дальнего Востока (КРДВ) Андрея Шарафутдинова, начат переход к новым формам поддержки — к возведению производственно-административных зданий на площадках. «Это возможность инвесторам со своим оборудованием и технологическими линиями въехать в уже готовое производственное помещение, обеспеченное необходимой инфраструктурой»,— пояснил представитель КРДВ.

Полина Попова, Владивосток; Евгения Крючкова