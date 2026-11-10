Калининградской области добавили срок
Резидентам Калининградской ОЭЗ дадут дополнительное время для инвестиций
Госдума приняла в первом чтении поправки к закону об особой экономической зоне (ОЭЗ) в Калининградской области, увеличивающие допустимый срок осуществления капитальных вложений в проекты новых резидентов с трех до шести лет. Продление направлено на поддержку инвесторов, столкнувшихся с невозможностью исполнить взятые обязательства из-за санкций и логистических ограничений.
Власти ищут способ сохранить инвестиционную привлекательность Калининградской области в условиях санкций и логистических ограничений. 10 ноября Госдума приняла в первом чтении подготовленный группой сенаторов и депутатов проект поправок к закону об особой экономической зоне в этом регионе.
Основное нововведение — увеличение срока реализации инвестиционных проектов с трех до шести лет для резидентов, включенных в единый реестр с 1 января 2024 по 31 декабря 2027 года. «Сложившаяся практика показывает, что санкционные ограничения и изменения в логистике не всегда позволяют даже добросовестным резидентам и предприятиям исполнить те показатели, которые заложены в соглашениях»,— пояснила представлявшая законопроект первый зампред комитета по экономической политике палаты Надежда Школкина. По ее словам, изменения позволят поддержать добросовестных резидентов, наиболее пострадавших от ограничений, в том числе со стороны Литвы.
Калининградская ОЭЗ распространяется на всю территорию региона, включая внутренние морские воды и территориальное море РФ. По данным Минэкономики, сейчас в едином реестре этой ОЭЗ зарегистрированы 369 действующих инвестпроектов с общим объемом заявленных инвестиций в первые три года реализации 250 млрд руб. Подтвержденный объем осуществленных инвестиций составил 174 млрд руб. Минимальный порог вложений для получения статуса резидента — 150 млн руб., для приоритетных отраслей пороги снижены: для IT-компаний — 1 млн руб., для проектов в сфере здравоохранения — 10 млн руб., туризма — 50 млн руб.
Правительство поддержало законопроект парламентариев. В Минэкономики “Ъ” пояснили, что цель поправки о продлении срока — снижение риска остановки проектов, которые отстают от графика из-за задержек поставок. «Из-за ограничений сухопутного транзита доставка оборудования и комплектующих занимает больше времени и обходится дороже. В результате отдельные резиденты рискуют не успеть осуществить необходимый объем вложений в трехлетний срок»,— сказали в ведомстве. Там пояснили, что при пересмотре графика вложений сроки запуска отдельных проектов и создания рабочих мест могут сдвинуться — при этом требования к минимальному объему вложений и контроль за выполнением условий инвестиционной декларации сохраняются.
Еще одно содержащееся в проекте изменение — расширение перечня затрат, учитываемых в составе капитальных вложений. В частности, в него предлагается добавить расходы на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, если они отвечают критериям признания капитальных вложений по правилам бухгалтерского учета. Кроме того, законопроект предусматривает продление с 2031 года до конца 2045 года, то есть до конца функционирования самой ОЭЗ, всех мер господдержки для резидентов площадки и юридических лиц, работающих на территории Калининградской области. Поясним, что сейчас отдельные инструменты такой поддержки действуют до 2031 года, хотя сам режим ОЭЗ рассчитан до 2045-го.
Газета «Коммерсантъ» №208от 11.11.2026, стр. 2