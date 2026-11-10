Калининградской области добавили срок

Еще одно содержащееся в проекте изменение — расширение перечня затрат, учитываемых в составе капитальных вложений. В частности, в него предлагается добавить расходы на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, если они отвечают критериям признания капитальных вложений по правилам бухгалтерского учета. Кроме того, законопроект предусматривает продление с 2031 года до конца 2045 года, то есть до конца функционирования самой ОЭЗ, всех мер господдержки для резидентов площадки и юридических лиц, работающих на территории Калининградской области. Поясним, что сейчас отдельные инструменты такой поддержки действуют до 2031 года, хотя сам режим ОЭЗ рассчитан до 2045-го.