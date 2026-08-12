Инвесторам приготовили свободную зону

Михаил Мишустин подписал постановление о расширении свободной экономической зоны на всю территорию Белгородской, Брянской и Курской областей — ранее такой режим действовал только в отдельных приграничных районах этих регионов. Резидентами расширенной свободной экономической зоны (СЭЗ) смогут стать предприятия из сферы «обработки» с минимальным объемом капвложений 1 млрд руб. В правительстве рассчитывают, что это позволит сформировать условия для запуска инвестпроектов на общую сумму 200 млрд руб., создав до 4 тыс. новых рабочих мест. Насколько эффективным окажется расширение СЭЗ, зависит от интереса к ней со стороны инвесторов: критичными для них остаются вопросы безопасности, логистики и доступности кадров, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко, председатель правительства России Михаил Мишустин и заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко, председатель правительства России Михаил Мишустин и заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Белый дом расширил применение режима свободной экономической зоны, действовавшего в отдельных районах Брянской, Белгородской и Курской областей, на всю территорию этих регионов — о подписании такого постановления правительства Михаил Мишустин сообщил 11 августа в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.

СЭЗ — это территория с льготным режимом ведения бизнеса, и поэтому этот механизм позиционируется прежде всего как мера поддержки местных производств. Резиденты СЭЗ освобождаются от земельного налога и налога на имущество, применяют пониженную ставку страховых взносов (7,6% вместо 30%), а федеральная часть налога на прибыль для них обнуляется (региональная часть в зависимости от решения субъекта РФ может составлять от 0% до 13,5%). В обмен на льготы предприниматели обязуются инвестировать именно в местные производства.

В отдельных районах Брянской, Белгородской и Курской областей СЭЗ была создана еще в 2024 году. Ее резидентами становились предприятия, пострадавшие от ведения боевых действий и непосредственно работающие в приграничных зонах. Для них условия участия и после расширения СЭЗ остаются прежними: в течение трех лет компания должна вложить в инвестпроект как минимум 3 млн руб. и сохранить в штате до 80% сотрудников (относительно первого квартала 2023 года).

Для новых же проектов расширенной сейчас зоны минимальный объем капвложений устанавливается уже на уровне 1 млрд руб. В правительстве считают такой порог приемлемым не только для крупного, но и для среднего бизнеса и рассчитывают, что мера простимулирует запуск десятков новых проектов. «Общий объем инвестиций вырастет и превысит 200 млрд руб. Будет создано около 4 тыс. рабочих мест»,— пообещал на заседании Михаил Мишустин.

Преференции будут предоставляться под конкретные инвестиционные проекты, подать соответствующее заявление в Минэкономики о включении производственных площадок в СЭЗ регионы смогут в течение трех лет с момента вступления постановления в силу. Рассчитывать на льготы смогут предприятия, реализующие проекты в обрабатывающей промышленности (преимущество предполагается отдавать производителям кормов, бумаги, минеральных удобрений). На металлургов, а также на производителей таких подакцизных товаров, как табак и алкоголь, льготы решено не распространять.

Отметим, что расширение СЭЗ в трех приграничных регионах пока не говорит о ее эффективности.

В Минэкономики сообщили “Ъ”, что такая оценка не проводилась, поскольку СЭЗ не входит в систему определения эффективности особых экономических зон (ОЭЗ), для которых этот этап обязателен (см. “Ъ” от 4 мая). «Это разные механизмы с отдельным правовым регулированием. Оценка эффективности режима СЭЗ предусмотрена начиная с 2027 года»,— пояснили в ведомстве.

Директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин считает, что эффективность режима будет зависеть от того, насколько быстро льготные условия «конвертируются» в новые инвестпроекты. По его словам, при наличии инфраструктуры и достаточного спроса со стороны инвесторов СЭЗ действительно может стать одним из факторов восстановления производственной активности в Белгородской, Брянской и Курской областях. Однако, напоминает эксперт, для инвесторов по-прежнему остаются критичными вопросы безопасности и логистики, а также наличия инфраструктуры и доступности кадров.

Полина Попова