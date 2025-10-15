Льготам отмеряют предел

Законопроект о некотором ужесточении правил предоставления налоговых льгот резидентам преференциальных режимов одобрен Госдумой в первом чтении. Среди прочего поправки предусматривают ограничение объемов возможных льгот размером капитальных вложений и расходов бизнеса на НИОКР. Часть парламентариев обеспокоило предложенное правительством сокращение господдержки на фоне спада инвестиционной активности в РФ. Минфин ко второму чтению в ответ пообещал немного смягчить вводимые нормы: позволить не применять ограничения к новым резидентам не два, а три года после получения такого статуса.

Госдума во вторник, 14 октября, одобрила в первом чтении правительственный законопроект о корректировке правил предоставления налоговых льгот пользователям преференциальных режимов. Речь идет, в частности, об особых экономических зонах и территориях опережающего развития. Все изменения коснутся только их новых резидентов — и будут применяться по истечении двух лет с момента получения такого статуса, то есть с третьего года работы в префрежиме.

Главная новация документа — ограничение объема преференций размером фактических капитальных вложений и расходов на НИОКР. Кроме того, для сохранения действующего права на льготы необходимо соответствовать определенным условиям. Так. резидент в течение двух последних лет не должен привлекаться к административной ответственности за непредставление налоговикам бухгалтерской отчетности. Замглавы Минфина Алексей Сазанов пояснил депутатам, что такое нарушение (оно наблюдается у 10% резидентов) ведомство рассматривает как систематическое уклонение от обязанностей, предпринимаемое для того, чтобы у властей не было возможности оценить эффективность предоставленных компании льгот.

Также резиденты, претендующие на льготы, должны выполнять обязательства по объему вложений или созданию рабочих мест, зафиксированные в соглашении об осуществлении деятельности в условиях преференциального режима. У регионов при этом будет право выводить из-под действия подобных ограничений отдельные отрасли или категории налогоплательщиков, устанавливая свои соотношения объемов льгот и инвестиций, а также допустимые пределы отклонения от показателей.

При обсуждении законопроекта некоторых депутатов встревожило ограничение объемов господдержки бизнеса на фоне ожидаемого спада инвестактивности в РФ. Беспокойство вызвала и судьба резидентов из отдельных отраслей — например, инициаторов туристических проектов, у которых по завершении двухлетнего строительства не будет вложений для получения льгот, а также ИТ-стартапов, инвестиции которых носят волнообразный характер. Алексей Сазанов заверил, что цель законопроекта — стимулирование инвестиций, чтобы в них «материализовывались» предоставляемые резидентам льготы. Ко второму чтению, сообщил он, планируется несколько смягчить подход — предложенные ограничения не будут применяться не два, а три года. Также планируется дать регионам возможность индексировать затраты резидентов для их более справедливого учета.

Счетная палата зашла к вопросу о двухлетнем периоде неприменения ограничений с другой стороны — отметив в своем заключении, что для резидента, не выполняющего обязательств по соглашению в течение этого времени, не будет никаких последствий за неправомерное применение льгот. Кроме того, госаудиторы предложили расширить список расходов, которые учитываются при определении размера льгот — за счет затрат на приобретение результатов НИОКР до заключения соглашения о деятельности в префрежиме.

Думский комитет по бюджету и налогам в своем отзыве отметил, что в законопроекте нет «пределов» права регионов по установлению своего соотношения объемов вложений и льгот. С одной стороны, есть риск, что это не позволит достичь целей законопроекта. С другой — поскольку возможно не только понижение требований, но и повышение требований — это создает неопределенность для инвесторов. В отзыве есть и сомнения относительно лишения льгот как меры «дисциплинирования» резидентов к своевременной сдаче отчетности: ее систематическое непредставление должно «влиять на статус резидента в целом, а не порождать исключительно негативные налоговые последствия», считает комитет.

Евгения Крючкова