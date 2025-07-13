Льготы всех ТОР, объединяйтесь

Минвостокразвития прорабатывает создание единого льготного режима для Дальнего Востока и Арктики — за счет объединения действующих механизмов. Предполагается, что преференции получат уже более крупные проекты — от 10 млн руб., при этом будет возможность выбора конкретных мер поддержки «под проект» при соблюдении ряда условий, например по уровню зарплат или рентабельности бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владивостокский морской порт

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Владивостокский морской порт

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Минвостокразвития видит необходимость в донастройке системы преференциальных режимов на Дальнем Востоке и в Арктике. Напомним, сейчас на этих территориях действует целый набор специальных зон, предусматривающих налоговые и административные льготы для инвесторов, например территории опережающего развития (ТОР), свободный порт Владивосток, особый режим на Курильских островах. Как сообщил в пятницу, 11 июля, глава ведомства Алексей Чекунков, следующим шагом должно стать создание единого префрежима для этих территорий — так называемого супер-ТОР: действующие режимы довольно похожи, разница между ними «в нюансах», а создание единого механизма — «разумное и естественное развитие» госполитики.

Минвостокразвития пока определило общие принципы работы «супер-ТОР»: планируется объединить все существующие на территории Дальнего Востока и Арктики префрежимы, дав инвесторам возможность выбирать конкретный набор льгот с закреплением их в соглашении.

На господдержку смогут претендовать новые проекты с инвестициями от 10 млн руб. (сейчас в ТОР — от 500 тыс. руб.). Алексей Чекунков объяснил это желанием стимулировать создание крупных предприятий. Новшеством станет и то, что льготы будут предоставляться при выполнении инвесторами определенных условий. Например, налоговые преференции — при рентабельности ниже среднероссийского уровня (с повышающим коэффициентом), а добыче драгметаллов и угля налоговые льготы будут предоставляться только при размещении ценных бумаг на бирже.

Кроме того, потребуется участие компаний в налоговом мониторинге — сейчас для резидентов префрежимов оно добровольно, при этом пороги для вступления для них отменены. Пониженные соцвзносы (7,6% вместо 30%) предлагается применять при зарплате на предприятии выше среднероссийской. Как отметил министр, это должно «сконцентрировать поддержку» на приоритетных отраслях, создающих высокопроизводительные рабочие места. По его словам, «ТОР так и сработали — у нас средняя зарплата в ТОР на 45% выше, чем в среднем по стране».

Как сообщил Алексей Чекунков, идея пока обсуждается с ведомствами — представить модель «супер-ТОР» после проработки планируется в сентябре на Восточном экономическом форуме.

В Минэкономики “Ъ” сообщили, что в целом поддерживают идею, но вопрос «требует детальной проработки» — ведомство готово обсуждать конкретные параметры после поступления «оформленного предложения от Минвостокразвития». В Минфине не ответили на запрос “Ъ”.

Директор центра «Российская кластерная обсерватория» ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Евгений Куценко считает инициативу разумной: «Дальний Восток давно превратился в сосредоточение разных налоговых режимов, которые и конкурируют друг с другом, и запутывают инвесторов, в то время как Арктика уже представляет из себя единый префрежим».

Директор Центра экономической интеграции ВАВТ Никита Пыжиков также считает, что единый префрежим может снизить административные издержки и сроки входа новых проектов, повысить предсказуемость работы для инвесторов и привлечь дополнительные инвестиции.

По его словам, инициатива даст бизнесу возможность гибко формировать пакет льгот в зависимости от специфики проекта — это важно для инвесторов, которые раньше сталкивались с «фиксированными» наборами преференций. Главное, добавляет эксперт, чтобы изменения не обернулись усложнением правил.

Предложенный минимальный порог инвестиций Евгений Куценко считает умеренным: «Уровень льгот теперь будет в большей степени определяться не столько местоположением, сколько качеством проекта». По словам Никиты Пыжикова, такой порог выглядит разумным для индустриальных проектов, но, чтобы не потерять интерес малого и среднего бизнеса, параллельно стоит развивать грантовые и субсидийные инструменты для МСП.

Евгения Крючкова