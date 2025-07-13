Льготы всех ТОР, объединяйтесь
Минвостокразвития предлагает создать «супер-ТОР» для Дальнего Востока и Арктики
Минвостокразвития прорабатывает создание единого льготного режима для Дальнего Востока и Арктики — за счет объединения действующих механизмов. Предполагается, что преференции получат уже более крупные проекты — от 10 млн руб., при этом будет возможность выбора конкретных мер поддержки «под проект» при соблюдении ряда условий, например по уровню зарплат или рентабельности бизнеса.
Владивостокский морской порт
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Минвостокразвития видит необходимость в донастройке системы преференциальных режимов на Дальнем Востоке и в Арктике. Напомним, сейчас на этих территориях действует целый набор специальных зон, предусматривающих налоговые и административные льготы для инвесторов, например территории опережающего развития (ТОР), свободный порт Владивосток, особый режим на Курильских островах. Как сообщил в пятницу, 11 июля, глава ведомства Алексей Чекунков, следующим шагом должно стать создание единого префрежима для этих территорий — так называемого супер-ТОР: действующие режимы довольно похожи, разница между ними «в нюансах», а создание единого механизма — «разумное и естественное развитие» госполитики.
Минвостокразвития пока определило общие принципы работы «супер-ТОР»: планируется объединить все существующие на территории Дальнего Востока и Арктики префрежимы, дав инвесторам возможность выбирать конкретный набор льгот с закреплением их в соглашении.
На господдержку смогут претендовать новые проекты с инвестициями от 10 млн руб. (сейчас в ТОР — от 500 тыс. руб.). Алексей Чекунков объяснил это желанием стимулировать создание крупных предприятий. Новшеством станет и то, что льготы будут предоставляться при выполнении инвесторами определенных условий. Например, налоговые преференции — при рентабельности ниже среднероссийского уровня (с повышающим коэффициентом), а добыче драгметаллов и угля налоговые льготы будут предоставляться только при размещении ценных бумаг на бирже.
Кроме того, потребуется участие компаний в налоговом мониторинге — сейчас для резидентов префрежимов оно добровольно, при этом пороги для вступления для них отменены. Пониженные соцвзносы (7,6% вместо 30%) предлагается применять при зарплате на предприятии выше среднероссийской. Как отметил министр, это должно «сконцентрировать поддержку» на приоритетных отраслях, создающих высокопроизводительные рабочие места. По его словам, «ТОР так и сработали — у нас средняя зарплата в ТОР на 45% выше, чем в среднем по стране».
Как сообщил Алексей Чекунков, идея пока обсуждается с ведомствами — представить модель «супер-ТОР» после проработки планируется в сентябре на Восточном экономическом форуме.
В Минэкономики “Ъ” сообщили, что в целом поддерживают идею, но вопрос «требует детальной проработки» — ведомство готово обсуждать конкретные параметры после поступления «оформленного предложения от Минвостокразвития». В Минфине не ответили на запрос “Ъ”.
Директор центра «Российская кластерная обсерватория» ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Евгений Куценко считает инициативу разумной: «Дальний Восток давно превратился в сосредоточение разных налоговых режимов, которые и конкурируют друг с другом, и запутывают инвесторов, в то время как Арктика уже представляет из себя единый префрежим».
Директор Центра экономической интеграции ВАВТ Никита Пыжиков также считает, что единый префрежим может снизить административные издержки и сроки входа новых проектов, повысить предсказуемость работы для инвесторов и привлечь дополнительные инвестиции.
По его словам, инициатива даст бизнесу возможность гибко формировать пакет льгот в зависимости от специфики проекта — это важно для инвесторов, которые раньше сталкивались с «фиксированными» наборами преференций. Главное, добавляет эксперт, чтобы изменения не обернулись усложнением правил.
Предложенный минимальный порог инвестиций Евгений Куценко считает умеренным: «Уровень льгот теперь будет в большей степени определяться не столько местоположением, сколько качеством проекта». По словам Никиты Пыжикова, такой порог выглядит разумным для индустриальных проектов, но, чтобы не потерять интерес малого и среднего бизнеса, параллельно стоит развивать грантовые и субсидийные инструменты для МСП.