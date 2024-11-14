«Большой Серпухов» украсили скромностью

Минэкономики опубликовало проект создания в Московской области особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Большой Серпухов» — очередной проект консолидации подмосковной науки с промышленностью активно обсуждался в последние годы. Пока, впрочем, его показатели скромны: по оценкам Минэкономики, за десять лет потенциальные резиденты инвестируют 8 млрд руб., объем налоговых отчислений во все уровни бюджетной системы РФ оценивается в 3,84 млрд руб., а недополученные доходы почти в 2 млрд руб. Готовность реализовать проекты подтвердили пока семь инвесторов-производителей медоборудования и лекарств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Минэкономики опубликовало на regulation.gov.ru проект постановления правительства о создании в Московской области особой экономической зоны «Большой Серпухов» — ОЭЗ должна стать новой площадкой для развития в регионе обрабатывающих производств и снижения импортозависимости. Выбор «Большого Серпухова» для ОЭЗ объясняется выгодным расположением в Московской агломерации с доступом к потребительскому рынку более чем на 20 млн человек.

На территории будущей ОЭЗ уже частично есть объекты инженерной, транспортной, социальной, инновационной инфраструктуры для реализации инвестпроектов. Расходы на создание остальной возьмет на себя ?ООО «ОЭЗ Большой Серпухов» — это около 1,29 млрд руб. до 2026 года. По оценкам авторов проекта, бюджеты всех уровней РФ в результате льгот резидентам недополучат 1,99 млрд руб. за десять лет, совокупный же объем налоговых и иных отчислений в бюджеты от ОЭЗ ?достигнет 3,84 млрд руб. Рентабельность, таким образом, оценивается в 6,6 и превышает минимально допустимое значение (не менее 2) для ОЭЗ промышленно-производственного типа.

Инвестпроекты для ОЭЗ есть у семи потенциальных резидентов ОЭЗ — их объем в 2025–2027 годах оценивается в 4,12 млрд руб. Основные проекты ОЭЗ включают организацию выпуска лекарств, запуск автономных систем пожаротушения и производства медицинских устройств. Среди потенциальных инвесторов — АО «Алурон», АО «Фортис», АО «Столетика» и другие. Всего же за десять лет объем инвестиций потенциальных компаний-резидентов ОЭЗ должен составить 8 млрд руб., а объем их выручки от продажи товаров, работ, услуг — не менее 35,67 млрд руб. При этом появятся 900 рабочих мест.

Всего, по данным Минэкономики, в России уже действует 53 ОЭЗ, на территории которых работает 1,2 тыс. резидентов. Общий объем заявленных инвестиций составляет 6,2 трлн руб.— из них вложено уже около 2 трлн руб., создано 83 тыс. рабочих мест. В Минэкономики в 2024 году отмечали вклад ОЭЗ в ВВП страны в размере 1,2 трлн руб., сохранение тенденции на превышение уплаченных резидентами налогов над объемом льгот и затрат государства на зоны, рост инвестиций по сравнению с 2022 годом (отставший, впрочем, от заявленных планов).

В самом Минфине неоднократно предлагали пересмотреть механизм и ограничить льготы для новых резидентов ОЭЗ, привязав их к расходам на капвложения и НИОКР. В 2023 году ведомство подготовило законопроект об этом, но инициативу отправили на доработку. В начале ноября ведомство доработало проект совместно с регионами и подтвердило намерения вернуться к концепции «льготы в обмен на инвестиции». Глава департамента налоговой политики министерства Данил Волков на площадке Совета федерации подчеркивал, что объем неуплаченных налогов, страховых взносов должен соответствовать инвестактивности предприятий. «Несправедливо», если «дополнительные бонусы уходили бы в качестве дивидендов владельцам бизнеса», отметил чиновник. В частности, ведомство предложило замораживать льготы, если резидента дважды привлекли к административной ответственности.

Диана Галиева