Зоны прошли переоценку

Минэкономики оценило результативность работы особых экономических зон (ОЭЗ) в 2025 году — их определенная с помощью специальных критериев эффективность за год выросла с 90% до 94% из 100% возможных. Положительная динамика связана прежде всего с увеличением объемов инвестиций резидентов, а также с ростом числа инвестпроектов и налоговых поступлений. Неэффективной признана лишь одна зона («Нягань» в ХМАО), но оснований для ее ликвидации в Минэкономики пока не видят.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Минэкономики подготовило ежегодный отчет о результатах работы особых экономических зон. В 2025 году оценку прошли 53 ОЭЗ, созданные до 1 июля 2024 года,— по 25 количественным и 6 расчетным показателям эффективности (включая результативность работы резидентов, рентабельность бюджетных инвестиций в инфраструктуру ОЭЗ, а также их вклад в достижение национальных целей).

Все проверенные особые экономические зоны в итоге были разбиты на три группы: эффективные (33 зоны; показатель от 80% до максимальных 100%), достаточно эффективные (19 зон; от 40% до 79%) и неэффективные (1 зона; менее 40%). Общий показатель эффективности — 94%. По итогам 2024 года он составлял 90%, 2023-го — 92%, 2022-го — 93,9%. В Минэкономики “Ъ” пояснили, что улучшение 2025 года обусловлено достижением ключевых показателей деятельности ОЭЗ — ростом объема инвестиций, числа инвестпроектов и рабочих мест, а также налоговых поступлений. Кроме того, на оценке положительно сказалось развитие инфраструктуры и повышение степени ее загрузки.

Наиболее эффективными в 2025 году оказались технико-внедренческие зоны (100%). Эффективность туристско-рекреационных зон без учета туристического кластера составила 97%, промышленно-производственных — 96%, портовых — 84%.

Единственная неэффективная ОЭЗ — это промышленно-производственная зона «Нягань» в ХМАО (показатель за весь период работы — 38%). Как следует из сопроводительных документов к отчету (есть у “Ъ”), в отношении этой зоны предусмотрена финансовая ответственность — региону придется вернуть в федеральный бюджет 1,2 млн руб., выделенных на создание и развитие инфраструктуры ОЭЗ. По действующим правилам аналогичная мера может затронуть и несколько признанных «достаточно эффективными» зон. Это, например, ОЭЗ «Пермь» (возможный возврат средств — 8,9 млн руб.) и «Новочебоксарск» (64,3 млн руб.). Впрочем, Минэкономики предлагает финансовую ответственность здесь не применять: эти новые зоны оценивались лишь на третий год своей работы.

В ведомстве подчеркивают, что признание какой-либо зоны неэффективной по итогам отдельного периода не означает автоматического прекращения ее существования — решение о ликвидации ОЭЗ может рассматриваться лишь при условии, что зона признается неэффективной пять лет подряд. По итогам оценки за 2025 год оснований для досрочного прекращения существования ОЭЗ не выявлено.

Всего в прошедших оценку ОЭЗ за время их работы зарегистрировано 1,3 тыс. резидентов. За 2025 год число новых резидентов увеличилось на 181 компанию (153% от плановых показателей). В общей сложности их инвестиции оцениваются в 4,46 трлн руб., из них 1,7 трлн руб.— в 2025 году (132% от плана). Нарастающим итогом в ОЭЗ создано 149,2 тыс. рабочих мест, в том числе за 2025 год — 42 тыс. (115% от плана). Как следует из данных Минэкономики, ОЭЗ сохраняют «окупаемость» для бюджета — впервые эта тенденция наметилась в 2020 году. С начала работы ОЭЗ объем уплаченных резидентами налогов, таможенных платежей, страховых взносов составил 752 млрд руб.— это на 93 млрд руб. превышает расходы бюджетной системы на создание инфраструктуры в зонах и предоставленные резидентам льготы.

Сейчас Минэкономики работает над улучшением методологии оценки зон с учетом стадии их жизненного цикла — для обеспечения объективного и сопоставимого подхода к ОЭЗ, находящимся на различных этапах развития. Как пояснили “Ъ” в министерстве, необходимость корректировки связана с тем, что «молодые зоны, находящиеся в инвестиционной фазе, не должны оцениваться по тем же критериям, что и давно действующие площадки».

Венера Петрова