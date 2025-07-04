Льгота под капвложения

Белый дом одобрил законопроект, предполагающий корректировку с 2026 года регулирования преференциальных режимов — особых экономических зон (ОЭЗ), территорий опережающего развития (ТОР) и других — в части предоставления их резидентам налоговых льгот. Так, планируется ограничить объем преференций размером фактических капитальных вложений, а также расходов на НИОКР. При этом у регионов останется возможность самостоятельно устанавливать более благоприятные для инвесторов условия за свой счет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Возглавляемый Антоном Силуановым Минфин убедил правительство ограничить объемы льгот, предоставляемых преференциальными режимами своим участникам

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Возглавляемый Антоном Силуановым Минфин убедил правительство ограничить объемы льгот, предоставляемых преференциальными режимами своим участникам

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Правительство на заседании 3 июля одобрило для внесения в Госдуму проект изменений в Налоговый кодекс. Документ донастраивает условия налоговых льгот (речь идет, прежде всего, о налогах на прибыль, имущество и землю) резидентам преференциальных режимов — в частности, ОЭЗ и ТОР. Документ разрабатывался Минфином с осени 2023 года и вызвал возражения со стороны Минэкономики и регионов, опасавшихся снижения привлекательности таких территорий (см. “Ъ” от 28 сентября 2023 года).

Несмотря на это, концептуально документ не изменился — ключевая новелла предполагает ограничение налоговых льгот размером фактических вложений в производственные здания и оборудование, а также расходов на НИОКР. При этом у регионов остается право устанавливать для отдельных отраслей иное соотношение объема льгот и инвестиций. В ходе анализа эффективности префрежимов за 2017–2023 годы Минфин выявил, что у части резидентов применение льгот формирует «сверхдоходность» или же наблюдается их низкая инвестактивность. Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, новый подход «необходим, чтобы льготы содействовали созданию передовых предприятий, наращиванию выпуска востребованной, конкурентоспособной продукции».

Есть и дополнительные условия для получения льгот — обязательное выполнение резидентом инвестобязательств по соглашению об осуществлении деятельности и своевременное представление бухгалтерской отчетности. Сейчас у резидентов есть возможность «необоснованного применения налоговых льгот» при невыполнении обязательств по соглашениям, которые могут быть расторгнуты либо по согласию сторон, либо судом, что может потребовать времени. Кроме того, по оценкам Минфина, в среднем около 10% резидентов префрежимов систематически не представляют в налоговые органы отчетность, что не позволяет оценить эффективность предоставленных им льгот.

Нововведения будут действовать с 2026 года и не затронут уже действующих резидентов льготных территорий. Ранее к законопроекту высказывались замечания о том, что предложенный механизм не учитывает отсутствия на начальной стадии реализации инвестпроекта значительных капвложений — и как отмечается в пояснительной записке, новые требования к получению льгот будут применяться с третьего года после получения резидентом префрежима своего статуса.

В Минэкономики “Ъ” сообщили, что законопроект является консенсусной позицией всех госорганов — при необходимости дискуссия может быть продолжена на площадке Госдумы с учетом позиции депутатов, регионов и экспертов.

Гендиректор национальной юркомпании «Митра» Юрий Мирзоев полагает, что изменения «логичны с точки зрения контроля эффективности льгот: успех инициативы будет зависеть от гибкости регионов в настройке баланса между контролем и стимулами для инвестиций». По его мнению, подобное ограничение льгот снизит риски «спекулятивного использования режимов», когда компании получают преференции без реального вклада в экономику, минус же — в усложнении администрирования льгот. Директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин соглашается с этим, отмечая, что введение дополнительных условий требует тщательной проработки, чтобы сохранить конкурентоспособность российских ОЭЗ на фоне зарубежных. Передача части регулирующих функций регионам, добавляет он, может привести к различиям в подходах.

Управляющий партнер адвокатского бюро a.t.Legal Николай Титов полагает, что наиболее болезненными ограничения окажутся, например, для туристических проектов — к третьему году гостиница уже построена, а масштабных «достроек» для поддержания льгот может не быть, а также digital-стартапов, чьи вложения в НИОКР носят волнообразный характер. По словам Михаила Лабудина, негативные эффекты можно смягчить, если не учитывать объем инвестиций первые три года после получения статуса резидента, а также при их индексации.

Евгения Крючкова