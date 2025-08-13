Резидентов призовут к дисциплине

Правительство продолжает настройку механизма особых экономических зон (ОЭЗ) — для повышения его эффективности Минэкономики предлагает обновить требования к инвестиционным проектам резидентов таких территорий. Среди предложений — повышение минимального порога инвестиций для промышленных проектов с 120 млн до 150 млн руб., а также введение отсутствующих сейчас порогов для проектов в туристических и технико-внедренческих зонах — 5 млн и 1 млн руб. соответственно. Также планируется установить предельный срок вложения заявленного резидентом объема инвестиций — это делается для снижения рисков переноса инициатив и исключения случаев получения льгот проектами, которые не реализуются.

Минэкономики подготовило проект постановления правительства (есть у “Ъ”), предусматривающий обновление подхода к созданию ОЭЗ и к проектам, которые реализуются на их территории. Речь, напомним, идет о площадках с преференциальным режимом для инвесторов — сейчас в России их около 50. Ранее для повышения эффективности механизма правительство внесло в Госдуму законопроект об ограничении объема налоговых льгот резидентов размером их фактических капвложений и расходов на НИОКР (см. “Ъ” от 4 июля).

Предложенные сейчас изменения, по задумке Минэкономики, нацелены на создание условий для размещения ОЭЗ на территориях, не имеющих таких префрежимов. В частности, планируется упростить процедуру расширения территории ОЭЗ. Сейчас расширяться могут только зоны, признанные властями эффективными. Согласно проекту постановления, увеличить площадь смогут и территории, которые еще не получили статус зон, но для них уже планируются крупные проекты (от 20 млрд руб.). Замминистра экономики Татарстана Динар Шакиров отмечает, что это решает некоторые проблемы «молодых» ОЭЗ. В республике, поясняет он, есть созданная в этом году площадка, на которую планирует войти крупный инвестор, но расширить ее по текущим правилам получится только через пару лет (после первой оценки эффективности) — «к этому времени инвестор, скорее всего, уйдет».

Вторая цель Минэкономики — повышение отдачи от вложений в развитие ОЭЗ и исключение случаев получения льгот проектами, которые не реализуются. Так, увеличивается минимальный порог инвестиций для промышленно-производственных проектов — с 120 млн до 150 млн руб. Вводятся минимумы и для проектов в туристско-рекреационных и технико-внедренческих зонах (сейчас не установлены) — 5 млн и 1 млн руб. соответственно. При этом с 2026 года появится ежегодная индексация таких минимальных порогов. Как и прежде, в первые три года работы в ОЭЗ инвесторы должны вложить две трети заявленных инвестиций.

Сроки осуществления первых вложений планируется пересмотреть для крупных проектов от 5 млрд руб.— к ним сейчас требование о вложении двух третей инвестиций в течение трех лет не применяется. Согласно проекту, в этот период необходимо будет вложить треть заявленных средств. Такое же требование вводится для туристско-рекреационных проектов, но стоимостью уже от 2 млрд руб. Как отмечает губернатор Кемеровской области Илья Середюк, такие проекты имеют длинный инвестиционный цикл и меньшую капиталоемкость, поэтому для них и предложена пониженная доля вложений за три года.

Кроме того, для всех проектов предлагается ограничить срок вложения всего объема заявленных инвестиций десятью годами (сейчас таких ограничений нет). В Минэкономики поясняют, что нововведения повысят дисциплину резидентов, снизят риски переноса проектов и исключат их заморозку. В ведомстве подчеркивают, что изменения коснутся только будущих проектов, сейчас 97% действующих проектов соответствуют предложенным требованиям по размеру минимальных инвестиций.

Директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ Михаил Лабудин новые пороги минимальных инвестиций называет «вполне подъемными», учитывая объем возможных льгот. Например, для ОЭЗ промышленно-производственного типа характерны проекты с инвестициями от 500 млн до 3 млрд руб. Исполнительный директор Ассоциации индустриальных парков России Денис Журавский добавляет, что на практике регионы и управляющие компании устанавливают более высокие критерии входа инвесторов в ОЭЗ. По его мнению, критерии входа, напротив, стоило бы понизить, открыв доступ к льготам для малого и среднего промышленного предпринимательства.

Член координационного совета «Деловой России» Алексей Кучмин отмечает, что требование вложения трети средств за три года для крупных проектов — обоснованная мера для минимизации рисков возникновения «долгостроя». Однако, подчеркивает он, важно обеспечить гибкость при оценке выполнения этого требования, особенно для проектов с длинным инвестиционным циклом или со сложной логистикой.

Евгения Крючкова