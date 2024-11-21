Залогу добавят арендных прав

Законопроект, позволяющий резидентам особых экономических зон (ОЭЗ) передавать в залог банкам арендные права на участки, находящиеся в госсобственности, в четверг одобрен Госдумой в первом чтении. Предполагается, что такое решение позволит снизить ставку по кредитам для инвесторов и повысить инвестиционную привлекательность самого режима. В ходе обсуждения поднимался вопрос дальнейшей судьбы арендных прав в случае невыплаты кредита — его планируется урегулировать на уровне постановления правительства, исходя из необходимости сохранения целевого назначения участков в ОЭЗ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В четверг депутаты Госдумы одобрили в первом чтении проект изменений в закон «Об экономических зонах» и в Земельный кодекс, позволяющий резидентам ОЭЗ передавать арендные права на используемые ими земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в залог. Сейчас предусмотрен прямой запрет на такие действия. Как отметил полномочный представитель правительства в Госдуме Александр Синенко, выступая на пленарном заседании, снятие этого запрета должно повысить эффективность и инвестиционную привлекательность ОЭЗ.

Отметим, сейчас в РФ работает более 50 ОЭЗ, в которых числится около 1,2 тыс. резидентов. На фоне сомнений в эффективности режима, высказанных ранее Счетной палатой, правила работы ОЭЗ довольно регулярно донастраиваются: в 2022 году принят закон об их реформе, теперь внедряется кластерный подход, предполагающий отраслевую направленность зон, смягчены условия «входа» в ОЭЗ для проектов технологической таксономии (то есть перечня приоритетных видов производства; см. “Ъ” от 14 марта). Минэкономики ранее сообщало, что дальнейшая работа будет нацелена, в частности, на снятие барьеров для инвесторов. В рамках этой работы рассмотренный в четверг законопроект подготовлен Минэкономики еще в начале года — тогда участники рынка инициативу поддержали (см. “Ъ” от 14 февраля). При этом сама идея обсуждалась еще в 2022 году, когда готовился законопроект о реформе ОЭЗ (см. “Ъ” от 21 апреля 2022 года), но в итоговый текст закона эти положения не были включены.

Основная цель изменений — повышение доступности кредитных средств для резидентов ОЭЗ, особенно для новых компаний без активов, которые могут привлечь финансирование только под строящийся объект.

По оценкам Минэкономики на начало октября, на инвестиционной стадии находилось 562 компании, или почти половина действующих резидентов. Как отметил Александр Синенко, сейчас банки «крайне неохотно» берут в залог объекты недвижимости, расположенные на земельных участках, без права на сами участки — в таких случаях сложно реализовать объект в случае невыплаты кредита.

Поясним, в случае отказов банков в выдаче займов из-за действующего ограничения резиденты либо вынуждены искать иные залоги, либо уменьшать объемы первого этапа инвестирования. При этом выкуп резидентом участка возможен только после выполнения условий соглашения об осуществлении деятельности в ОЭЗ — когда финансирование инвестпроекта уже осуществлено. Возможность банков взять в залог и сам объект, и права на участок, по словам Александра Синенко, позволит снизить процентную ставку по кредитам.

Депутатов, впрочем, беспокоило, что будет с арендными правами на участок, в случае если после передачи его банку в залог, резидент не сможет выплатить кредит.

Как пояснил Александр Синенко, банки в таком случае смогут распорядиться арендными правами на участок в соответствии с правилами, которые установит правительство,— при этом земля «не выйдет в любом случае из целевого назначения». Отметим, законопроект уже предусматривает ограничение на возможности реализации банком полученных прав — приобрести их сможет только другой резидент ОЭЗ или управляющая компания.

Евгения Крючкова