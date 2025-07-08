ОЭЗ рассчитали эффективность

Минэкономики оценило результативность работы особых экономических зон (ОЭЗ) в 2024 году: их эффективность остается довольно высокой — около 90%, хотя и несколько ниже значений прошлых лет. Тенденции развития ОЭЗ также сохраняются: показатели инвестиций их резидентов растут (1,2 трлн руб. в 2024 году), а уплаченные резидентами налоги превышают объем льгот и затраты государства на создание преференциальных зон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Минэкономики подготовило отчет о результатах работы особых экономических зон в 2024 году — специализированных площадок с преференциальным режимом для инвесторов, в России их сейчас 50. Оценка проводилась по 25 показателям, включая результативность работы резидентов, рентабельность бюджетных инвестиций в инфраструктуру ОЭЗ, а также их вклад в достижение наццелей.

Как следует из отчета, общий показатель эффективности составил 90% из 100% (эффективной работа считается при оценке 80%). Впрочем, показатель снижается: в 2023 году он составлял 92%, в 2022-м — 93,9%, а в 2021-м — 96,5%. В Минэкономики связывают это с тем, что 20 из 50 зон создано в 2020–2022 годах — в оценке участвуют зоны, созданные не менее чем за год до отчетного периода (в данном случае — до 1 июля 2023 года). Как отмечает замглавы ведомства Святослав Сорокин, новые ОЭЗ уже включены в рейтинг, но пока не вышли на полную мощность, хотя резиденты «активно заходят в молодые ОЭЗ, разворачивают производство и инвестируют» — в частности, в 2024 году затраты на НИОКР выросли на 60%, превысив 35 млрд руб.

Из 50 ОЭЗ эффективными за 2024 год признано 28 территорий с префрежимами, а с момента создания таких зон — 30. Отметим, до оценки в 100% и за год, и за все время работы «доросли» в основном давно действующие ОЭЗ — «Тольятти» в Самарской области, «Алабуга» в Татарстане, «Ступино-Квадрат» в Мособласти и «Технополис» в Москве, а также «Иваново» в Ивановской области, созданная в 2021 году. Достаточно эффективными за прошлый год признаны 20 зон, а в целом — 19. Неэффективных зон в 2024 году выявлено две — ОЭЗ «Армхи и Цори» в Ингушетии, а также ОЭЗ «Нягань» в ХМАО (де-юре создана только в 2023 году и находится в процессе запуска — она же стала единственной зоной, которая получила подобную оценку накопленным итогом).

Основные показатели работы ОЭЗ демонстрируют рост. Так, в 2024 году резиденты вложили 1,2 трлн руб. инвестиций — это вдвое превышает прошлогодний результат (660 млрд руб.) и почти вдвое — плановые показатели. В общей же сложности инвестиции оцениваются в 2,7 трлн руб. (82% от «плана»). Также отмечается рост числа резидентов — в 2024 году было зарегистрировано 192 новых резидента (против 176 в 2023-м), что вдвое выше «плана». Ими создано 25 тыс. рабочих мест (18,1 тыс. годом ранее).

Впервые ОЭЗ вышли на «окупаемость» для бюджета в 2020 году — согласно отчету, эта тенденция продолжается. Объем уплаченных резидентами обязательных платежей (налоги, таможенные платежи, страховые взносы) по итогам 2024 года составил 545 млрд руб.— на 78,4 млрд руб. выше объема затрат государства на создание инфраструктуры зон (275 млрд руб.) и использованных резидентами льгот (192 млрд руб.). При этом такое превышение оказалось примерно вдвое большим, чем в 2022–2023 годах (36 млрд руб.).

Напомним, несколько лет назад к эффективности ОЭЗ как инструмента развития регионов были вопросы у Счетной палаты (см. “Ъ” от 24 февраля 2022 года). С тех пор институт реформировали: сокращено количество видов ОЭЗ, внедрен кластерный подход (см. “Ъ” от 14 марта 2024 года). Донастройка продолжается до сих пор: правительство внесло в Госдуму законопроект об ограничении объема налоговых льгот для резидентов различных префрежимов, включая ОЭЗ, размером их фактических капвложений и расходов на НИОКР (см. “Ъ” от 4 июля), что может повысить «окупаемость» ОЭЗ.

Евгения Крючкова