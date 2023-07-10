ОЭЗ проверили на устойчивость

Работу 44 особых экономических зон (ОЭЗ) по итогам 2022 года Минэкономики признало эффективной, следует из отчета ведомства. Так, сводный показатель эффективности без учета туристического кластера составил 93,9% (в 2021 году — 96,5%), с начала функционирования зон — 90,7%. При этом самой результативной остается деятельность ОЭЗ технико-внедренческого типа (ТВТ) — 100% по итогам 2022 года (100%) и 99,1% — с момента создания ОЭЗ. Портовые зоны (ПОЭЗ) набрали 98,1% (90,9%) и 91,5% соответственно, за ними следуют ОЭЗ промышленно-производственного типа (ППТ) — 93,9% (92,6%) и 82,9% соответственно. Немного хуже обстоят дела у зон туристско-рекреационного типа (ТРТ) без учета туристического кластера — сводный показатель их эффективности в 2022 году составил 83,6% (96,7%), с начала работы — 89,5%. Наименьшее значение — у ОЭЗ ТРТ в СКФО — 56,6% (56,3%) и 76,7% соответственно, но и это в Минэкономики называют достаточной эффективностью.

Поясним, что Минэкономики оценивало работу ОЭЗ, созданных до 1 июля 2022 года,— 25 ППТ, 7 ТВТ, 10 ТРТ и 2 ПОЭЗ. Эффективность анализировалась по 25 абсолютным и относительным количественным показателям, а также по шести расчетным показателям (в том числе рентабельность вложения средств федерального и регионального бюджетов в создание инфраструктуры, деятельность органов управления и др.).

На конец 2022 года в ОЭЗ (без учета туристического кластера) было зарегистрировано 986 резидентов, из них в 2022 году — 141 резидент. Они создали более 64,3 тыс. рабочих мест, в том числе за 2022 год — почти 11,9 тыс. (рост по сравнению с 2021 годом на 18%). Объем вложений составил с начала функционирования ОЭЗ более 884,1 млрд руб. (50% от плана), из них в 2022 году — почти 194,4 млрд руб. (рост на 31%). Обязательные платежи резидентов (налоги, таможенные платежи и страховые взносы) в бюджеты всех уровней составили более 364,6 млрд руб.

Неэффективными по итогам 2022 года Минэкономики признало 7 ОЭЗ: 4 ОЭЗ ППТ, 2 ТРТ и 1 ПОЭЗ, эффективными — 23 зоны и 14 — достаточно эффективными. Такую дифференциацию в ведомстве объясняют важностью временного фактора и большим количеством новых зон, развернутых для развития экономики и еще не успевших реализовать свой потенциал.

Венера Петрова