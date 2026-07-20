В Хакасии создадут новую особую экономическую зону

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании новой особой экономической зоны в Хакасии — «Хакасская технологическая долина». Она будет находиться в Саяногорске и в Бейском муниципальном районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр России Михаил Мишустин (справа)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Премьер-министр России Михаил Мишустин (справа)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Резидентами станут пять компаний в сфере переработки алюминия, производства фольги и шариковых подшипников. Суммарный объем инвестиций резидентов в 2026–2028 годах составит более 17,4 млрд руб. Затраты бюджета региона на создание инфраструктуры ОЭЗ оцениваются в 5 млрд руб. К концу 2035 года объем инвестиций потенциальных резидентов ОЭЗ превысит 25 млрд руб., ожидает правительство. К этому же времени в ОЭЗ будет создано около 900 рабочих мест.

Кроме того, Михаил Мишустин расширил территорию особой экономической зоны «Зеленая долина» в Татарстане. На участке площадью более 374 га в Нижнекамском муниципальном районе будут работать восемь компаний-резидентов. Они будут заниматься выпуском витаминов и кормовых добавок для животных, микробного белка, химического сырья для полиэтилентерефталата, каустической соды, синтетической соляной кислоты и хлористого алюминия.

К 2035 году суммарный объем инвестиций новых резидентов «Зеленой долины» должен составить почти 300 млрд руб. Там будет создано более 1,8 тыс. рабочих мест. На совещании 20 июля Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Александру Новаку проследить за эффективностью работы ОЭЗ, сообщила пресс-служба правительства.