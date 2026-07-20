В Хакасии создадут новую особую экономическую зону
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании новой особой экономической зоны в Хакасии — «Хакасская технологическая долина». Она будет находиться в Саяногорске и в Бейском муниципальном районе.
Премьер-министр России Михаил Мишустин (справа)
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Резидентами станут пять компаний в сфере переработки алюминия, производства фольги и шариковых подшипников. Суммарный объем инвестиций резидентов в 2026–2028 годах составит более 17,4 млрд руб. Затраты бюджета региона на создание инфраструктуры ОЭЗ оцениваются в 5 млрд руб. К концу 2035 года объем инвестиций потенциальных резидентов ОЭЗ превысит 25 млрд руб., ожидает правительство. К этому же времени в ОЭЗ будет создано около 900 рабочих мест.
Кроме того, Михаил Мишустин расширил территорию особой экономической зоны «Зеленая долина» в Татарстане. На участке площадью более 374 га в Нижнекамском муниципальном районе будут работать восемь компаний-резидентов. Они будут заниматься выпуском витаминов и кормовых добавок для животных, микробного белка, химического сырья для полиэтилентерефталата, каустической соды, синтетической соляной кислоты и хлористого алюминия.
К 2035 году суммарный объем инвестиций новых резидентов «Зеленой долины» должен составить почти 300 млрд руб. Там будет создано более 1,8 тыс. рабочих мест. На совещании 20 июля Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Александру Новаку проследить за эффективностью работы ОЭЗ, сообщила пресс-служба правительства.
Создание особых экономических зон (ОЭЗ) является частью стратегии правительства по поддержке обрабатывающей промышленности, высокотехнологичных отраслей экономики и логистической инфраструктуры. Это международный инструмент, используемый многими странами для привлечения инвестиций, предлагающий резидентам налоговые льготы, таможенные преференции и снижение арендных платежей.
В условиях конкуренции регионов за инвесторов создание ОЭЗ становится важным шагом для привлечения крупных компаний и развития региональной экономики. Несмотря на геополитическую ситуацию, российские ОЭЗ остаются востребованными и эффективными, что подтверждается ростом числа резидентов и объемов инвестиций. Например, за последние три года было открыто 20 из 50 действующих ОЭЗ, привлечено 140 резидентов и создано 12 тысяч рабочих мест, а объем инвестиций достиг 200 миллиардов рублей. Бюджет получил на 36 млрд рублей больше, чем потратил, что свидетельствует об окупаемости вложений в инфраструктуру.