От зон ждут большего

Власти продолжают донастройку механизма особых экономических зон (ОЭЗ) — Минэкономики представило правительству предложения по повышению эффективности его работы. Главные инициативы — пересмотр правил создания и расширения ОЭЗ, повышение требований к минимальным инвестициям резидентов и ограничение срока фактического вложения заявляемых ими сумм. Предполагается, что изменения сделают механизм ОЭЗ более адресным, снизят риски затягивания проектов и ускорят начало отдачи от их реализации.

Министр экономического развития Максим Решетников

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Минэкономики направило в Белый дом проект постановления правительства (есть у “Ъ”), предусматривающий обновление подхода к работе ОЭЗ. Речь, напомним, о площадках с преференциальным режимом для инвесторов — сейчас в России 61 такая зона. Первая версия проекта от Минэкономики была опубликована еще летом прошлого года (см. “Ъ” от 13 августа 2025 года).

Согласно доработанным предложениям, для создания промышленно-производственных и портовых зон потребуется минимум пять проектов с объемом заявленных инвестиций от 20 млрд руб. (накопленным итогом за десять лет), для технико-внедренческих и туристско-рекреационных — от 10 млрд руб. Для ОЭЗ в опорных населенных пунктах и регионах с индивидуальными программами развития требования ниже — от 8 млрд руб. инвестиций. Поясним, сейчас для создания всех типов зон действуют общие правила: при объеме инвестиций от 8 млрд до 20 млрд руб. необходимо минимум пять проектов, свыше — достаточно и одного.

Также упрощается процедура расширения ОЭЗ — сейчас увеличивать площадь могут только зоны, признанные эффективными. Теперь же для этого будет достаточно наличия крупного инвестора (с заявленными вложениями от 20 млрд руб. для промышленных и портовых зон и от 5 млрд руб.— для остальных). Эта норма наиболее актуальна для недавно созданных зон. Интересно, что в случае расширения другой зоне того же типа (при ее наличии в регионе) площадь придется пропорционально уменьшить.

Поправками повышаются и требования к инвестпроектам в ОЭЗ. Предлагается поднять минимальный порог инвестиций для промышленных проектов со 120 млн до 150 млн руб. Вводятся отсутствующие сейчас пороги для проектов в туристско-рекреационных (5 млн руб.) и технико-внедренческих зонах (1 млн руб.). При этом планируется отказаться от требования к резидентам вложить в первые три года после получения такого статуса две трети от заявленного объема инвестиций — будет достаточно и минимума.

Для вложения всего объема заявленных инвестиций предлагается закрепить предельный срок (сейчас ограничений нет) — 15 лет для проектов туристско-рекреационной направленности, а для остальных — 10 лет. Также уточняется, что не менее 20% общего объема инвестиций должно быть обеспечено собственными средствами инвестора. Вводятся и требования к рентабельности проектов — ее уровень без льгот должен быть ниже, чем для соответствующего вида деятельности в регионе. Требования к объему собственных средств и уровню рентабельности не распространяются на проекты по приоритетным направлениям технологического суверенитета и по созданию критически важной продукции.

Как пояснил “Ъ” замглавы Минэкономики Святослав Сорокин, изменения направлены на повышение эффективности ОЭЗ и более «точное направление поддержки в точки роста» — зоны должны появляться там, где без них проект не состоится или будет реализован значительно позже. При этом, добавляет он, закрепляются более понятные требования к проектам, чтобы «снизить риски затягивания или заморозки инициатив и ускорить отдачу от вложенных ресурсов».

Директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин полагает, что изменения требований к самим площадкам означают переход от количественного роста к качественному отбору проектов — в итоге механизм ОЭЗ должен стать более точечным и эффективным. Требования к инвесторам, полагает он, направлены на привлечение в ОЭЗ компаний, готовых вкладывать собственный капитал. При этом, добавляет Михаил Лабудин, «формируется ориентация на реализацию проектов, для которых режим ОЭЗ является необходимым условием, а не просто инструментом получения льгот».

Член генсовета «Деловой России», директор по стратегическому развитию ГК ТСД Александр Таскаев добавляет, что изменения будут дисциплинировать инвесторов и позволят государству поддерживать проекты с реальным экономическим эффектом, при этом исключения для проектов техсуверенитета он называет оправданными. «Главное, чтобы новые требования не стали барьером для капиталоемких промышленных проектов»,— говорит предприниматель.

Венера Петрова