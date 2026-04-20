Единый префрежим меняет черты

Концепция создания единого преференциального режима для Дальнего Востока и Арктики претерпела некоторые изменения. Минвостокразвития готово снизить порог входа для инвестпроектов единой территории опережающего развития (ТОР) с 10 млн до 5 млн руб. Для резидентов с высокой рентабельностью при этом теперь предусматривается налог на сверхприбыль по ставке 50%. Среди спорных вопросов — предоставление льгот по страховым взносам: против их введения выступает Минфин. Активная фаза согласования условий работы «суперТОР» начнется в мае, когда Минвостокразвития оформит свои предложения в законопроект.

Минвостокразвития несколько изменило и детализировало концепцию создания единой ТОР для Дальнего Востока и Арктики. Напомним, идея прорабатывается властями с прошлого года (см. “Ъ” от 14 июля 2025 года).

Суть — в объединении уже действующих на территории макрорегиона пяти преференциальных режимов в один и в создании «конструктора», позволяющего инвесторам выбирать набор льгот с их закреплением в соглашениях.

Изначально планировалось, что на налоговые льготы в «суперТОР» смогут претендовать новые проекты с инвестициями от 10 млн руб. (сейчас в обычных ТОР этот порог равен 500 тыс. руб.). Такое требование объяснялось желанием стимулировать создание крупных предприятий. Теперь же, как следовало из прошедшего в конце прошлой недели обсуждения в Совете федерации, Минвостокразвития готово снизить порог входа до 5 млн руб.

Детализированы и налоговые условия режима. Концепция «суперТОР» предполагает зависимость преференций от рентабельности проектов — она должна быть ниже среднероссийского уровня по отрасли (с применением повышающего коэффициента конкретно для Дальнего Востока). Как рассказывал в интервью “Ъ” глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, механизм должен работать как «страховка на случай плохого рынка» — если предприятие становится сверхрентабельным, льгота ему будет «выключаться» (см. “Ъ” от 22 декабря 2025 года). Сейчас, как рассказал замглавы ведомства Виталий Алтамбаев, предлагается, что на «сверхприбыль» (на превышение порога рентабельности) будет доначисляться налог — его ставка составит 50% (70% суммы будет зачисляться в региональный бюджет, а 30% — в федеральный). Остальные льготы в едином ТОР — по налогу на имущество и землю — будут действовать без привязки к уровню рентабельности. Исключение сделано для проектов технологического суверенитета — на них ограничения в части рентабельности в целях получения льготы по налогу на прибыль не будут распространяться.

Дискуссионным остается вопрос предоставления льгот по страховым взносам.

Минвостокразвития предлагает применять пониженные ставки (7,6% вместо 30%) при зарплате на предприятии выше средней по стране и при условии постоянного проживания работников на Дальнем Востоке. Минфин, по словам директора департамента анализа эффективности преференциальных налоговых режимов ведомства Дениса Борисова, «категорически против» предоставления такой льготы. Он напомнил, что поручение президента о создании «суперТОР» предполагает сохранение действующих преференций, а действие льготы по соцвзносам завершилось с 2026 года.

Основная фаза урегулирования разногласий ведомств намечена на май — после того, как Минвостокразвития «погрузит» концепцию единого префрежима в законопроект и направит его на согласование. Тогда же планируется прорабатывать и практические вопросы, в частности как будет считаться рентабельность проектов.

Замечания к концепции единого префрежима есть и у бизнеса. Например, в РСПП ставку налога на «сверхприбыль» для резидентов считают избыточной. Также предлагается сузить список запрещенной в единой ТОР деятельности. Поясним, в него включены добыча газа, нефти, драгметаллов, а также «подакцизные» виды бизнеса. Минфин же видит необходимость, напротив, в расширении списка — за счет, как пояснил Денис Борисов, иных «сверхрентабельных отраслей», перечень которых может появиться после соответствующего анализа.

Евгения Крючкова