Путин пообещал рассмотреть возможность создания ОЭЗ в Курской области

Президент Владимир Путин во время вчерашней поездки в Курскую область встретился с главами муниципалитетов региона. Они предложили на территории всей области сделать особую экономическую зону (ОЭЗ). Господин Путин пообещал обсудить этот вопрос с правительством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Президент сказал, что ему лично эта идея нравится. Однако в правительстве, по его словам, «есть сомнения». Власти опасаются, что в безопасных районах Курской области будут перерегистрироваться и пользоваться льготами «со всей страны». Как пояснил Владимир Путин, могут «быть проблемы» из-за того, что выгоду будут получать бизнесмены, которые никакого отношения к Курской области не имеют.

«Тем не менее сама по себе идея правильная, обязательно с правительством на этот счет поговорим, с Министерством экономического развития. Пусть поищет решение»,— уточнил господин Путин (цитата по «Интерфаксу»).

В марте правительство РФ распространило режим свободной экономической зоны на приграничные территории, где действует режим контртеррористической операции. Этот режим был введен в том числе в Курской области. Предприниматели из приграничных районов и районов с КТО получили отсрочку по уплате налогов и страховых взносов. В мае премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство намерено наделить в Курской области статусом ОЭЗ территории, которые подвергались атакам со стороны Украины.

О жизни под оккупацией в Курской области — в репортаже «Ъ» «Возвращенные».