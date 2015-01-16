Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
Санкт-Петербург
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Нижний Новгород
Новосибирск
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Саратов
Уфа
Челябинск
ВОЙТИ
Регистрация
ПРОФИЛЬ
ВЫХОД
22 августа, четверг
Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия
Черноземье
Воронеж
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-Tech
Авто
Стиль
Войти в профиль
Воронеж. Черноземье
Слушать радио
Коротко
Новости
00:06
Главные анонсы 22 августа
21/08
Воронежский «Факел» одержал победу над белгородским «Салютом» в 1/32 финала Кубка России по футболу
21/08
Собран второй экземпляр транспортного самолета Ил-112В
21/08
Воронежскому хакеру ограничили свободу на два года за серию компьютерных атак
21/08
Решение об аресте обвиняемых в мошенничестве с гособоронзаказом липецких предпринимателей отменено
21/08
Екатерине Стрелец ужесточили наказание до 7,5 лет лишения свободы
21/08
Виктор Ковалевский попробует восстановиться в должности директора «Костенок» в апелляции
21/08
«Черкизово» покупает фабрику у «Приосколья»
21/08
Бывший орловский вице-премьер возглавил министерство инвестиций Республики Коми
21/08
«Технониколь» инвестирует почти 400 млн рублей в белгородский «Завод Техно»
21/08
Наталья Жигалова возглавила управление физической культуры и спорта Белгородской области
21/08
Нина Федина официально стала ректором Липецкого педуниверситета
21/08
В Курской области выявлен вирус АЧС
21/08
Уголовное дело бывшего следователя Руслана Болотских передано в суд
21/08
Михаил Савченко возглавил агропромышленное ООО «Новая слобода»
ещё
все новости
Помогаем помогать
Аня Литвинова, 4 года
требуется переносной аппарат искусственной вентиляции легких и расходные материалы
Даня Вятоха
Вы помогли, спасибо!
Подробно
Тема
(обновлено: 21.08.2019)
Африканская чума свиней в Черноземье
Все темы
Подписаться на тему
Отписаться от темы
«Агропромкомплектация» очищает свиней
В курском свинокомплексе группы выявлена африканская чума
Чума дошла до поросят
АЧС выявлена уже на второй белгородской площадке «Русагро»
«У кабана паспорта нет»
В белгородском Россельхознадзоре настаивают на украинском следе как причине АЧС
В АЧС ищут украинский след
Белгородские власти считают «сопредельную территорию» вероятным источником вируса
Благополучие закончилось чумой
На одной из белгородских площадок «Русагро» выявлена АЧС
Свинокомплексы огородят коровами и козами
Воронежские власти усилят работу по замещению свиней в личных хозяйствах
Воронежских свиней вывели из суда
Распространивший АЧС в Вологодской области фермер получил приговор
Воронежские свиньи подошли к суду
Начинается рассмотрение уголовного дела о завозе АЧС в Вологодскую область
На Орловщине вкладываются в риски
Знаменский СГЦ расширяет свиноводческое производство за 7 млрд рублей
Воронежский заповедник лишился кабанов
АЧС уничтожила все их поголовье
В иркутском мясе не нашли след Воронежа
АЧС в регион могли завезти через Санкт-Петербург из Европы или с Украины
Через север на восток
Россельхознадзор поищет воронежский след в АЧС в Иркутской области
Александр Коровин теряет кабанов
Орловский МУП может лишиться охотхозяйства после выявления АЧС
«Мы бы их всех постреляли»
Воронежские фермеры не понимают действий ветеринаров и агрохолдингов из-за АЧС
АЧС не прошла проверку
Карантин в воронежском «Главмяспроме» отменен досрочно
Судебный свиноцид
У воронежских фермеров, отказавшихся пускать ветеринаров, изъяли и сожгли свиней
В «Главмяспроме» не находят АЧС
Вирус в продукции воронежского предприятия был выявлен только в Мособласти
Архив
Наглядно
Фотогалерея
Львиное сердце
Матч Кокориных и Мамаева в ИК-4
Фотогалерея
Горячее лето 2010-го
Как горел Воронеж девять лет назад
Фотогалерея
«Небосвод Белогорья» — 2019
Кадры с фестиваля воздухоплавания
Фотогалерея
Цифровой регион
За два дня площадки VIII СЭФ посетили более 2,5 тыс. человек
Фотогалерея
Каждому свое
Как в Воронеже прошел Платоновский фестиваль
Фотогалерея
«Музыка мира» в Воронеже
Open-air Платоновфеста посетили более 5 тыс. человек
Фотогалерея
Девятый Платоновский
международный фестиваль искусств стартовал в Воронеже 1 июня
Фотогалерея
А город не знал
Воронежские силовики освободили «захваченное террористами» здание областного УГИБДД
Фотогалерея
«Город надо было встряхнуть»
По Воронежу «прорычал» H.O.G. Spring Challenge
Фотогалерея
Парад Победы в Воронеже
Кадры с мероприятия
Предыдущий слайд
Следующий слайд
1
/
9
В регионе
Реклама
Подписка
Мероприятия
Контакты
Вместе с “Ъ”
Актуальные темы
Спецпроект
Цифровой режим управления производством
Автоматизация процессов на примере Курской АЭС
топ темы
Первые лица
Ведущие политические деятели и бизнесмены Черноземья о важных событиях
Тенденции
Контрпикет
Власти Белгорода санкционировали три 14-часовые акции в поддержку разгона митингов
Экспорт притормозил зерном
Рост вывоза продукции АПК из Черноземья за рубеж замедлился
Новости компаний
НВ АЭС на 124,76% выполнила план июля
по выработке электроэнергии
Инвестиции
Белгородчина сжижает газ
В регионе могут построить завод СПГ за 1,5 млрд рублей
В Липецке зерно прорастет в пластик
Проект по переработке пшеницы в биополимеры может потребовать 63 млрд рублей
Онлайн
Черноземье: тематические спецпроекты
Спецпроект
Стиль. Черноземье
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
FM93.6
Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия