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«Фатежский» не учел азов «Согласия»

Курской компании отказали в страховой выплате за изъятое из-за АЧС поголовье

Крупный курский производитель свинины ЗАО «Аграрно-производственный центр (АПЦ) “Фатежский”» не смог взыскать одно из наибольших в Черноземье заявленных страховых возмещений в АПК — 138,4 млн руб.— со страховой компании «Согласие». Поводом для обращения стало изъятие в 2020 году ветеринарами поголовья свиней из-за вспышки африканской чумы (АЧС). В «Фатежском» настаивали на выплате компенсации за 19 тыс. животных, не фигурировавших в части ветеринарных документов. Но суд отказал, указав, что, если животных стали изымать ветеринары, возмещение может быть выплачено лишь за предшествовавший период; а компенсацию за изъятие должны предоставлять власти. Эксперты полагают, что договор страхования изначально был составлен не в интересах компании.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Москвы отказал «Фатежскому» в удовлетворении иска к «Согласию» о взыскании 138,4 млн руб. страхового возмещения. Решение было вынесено еще в ноябре, но мотивировочную часть суд опубликовал на днях.

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В декабре 2019 года «Фатежский» заключил договоры добровольного страхования свиней на 258 млн руб. При этом еще с августа 2019-го животные по договору аренды были переданы местному ООО «Реут». Страховыми событиями по полису признавались гибель, исключая «вынужденный убой» в случае АЧС и других болезней либо несчастного случая. Другие случаи вынужденного убоя, в том числе связанные с распоряжениями специалистов госветслужбы, считались страховым случаем.

В ноябре 2020 года на площадке «Реута» была выявлена вспышка АЧС. Администрация Курской области опубликовала постановления об изъятии животных с площадок доращивания и откорма; «Фатежский» направил в страховую компанию уведомление. К концу декабря 2020-го 46,8 тыс. свиней на предприятии (включая 33,1 тыс. голов, принадлежавших «Фатежскому»), были отчуждены и забиты бескровным способом для предотвращения распространения заболевания. Всего, согласно актам областного управления ветеринарии, «Реут» лишился 66,2 тыс. голов (с учетом погибших от АЧС на двух площадках предприятия). Опираясь на разницу в 19,7 тыс. голов между данными в разных ветеринарных документах, «Реут» заявил о том, что эти животные погибли от болезни, что влечет выплату компенсации в 138,4 млн руб.

Суд установил, что риск обязательной «реквизиции» по договорам страхования не был застрахован, поэтому компания может рассчитывать только на возмещение в отношении животных, погибших до введения карантина. Таких смогли подтвердить только 20 голов. Обстоятельства гибели остальных 19 тыс. остались неясны (суд склонился к версии об их отчуждении), но ключевым моментом для итога разбирательства стало именно время гибели — она произошла уже после введения ветеринарами карантина. Убыток от потери 20 голов свиней оценили в 147,9 тыс. руб., что попадает под франшизу по договору страхования в 5% (12,9 млн руб.) — «Фатежский» не получил страховой выплаты.

Также в суде добавили, что «Реут» потребовал в арбитраже от управления ветеринарии выплаты компенсации за изъятых животных в размере 158 млн руб.; «Фатежский» привлечен к разбирательству в качестве лица, заявляющего самостоятельные требования. «Решения уполномоченных органов об отчуждении животных обязательны для исполнения всеми гражданами и юридическими лицами,— подчеркнули в суде.— Акты, предусматривающие изъятие и уничтожение принадлежащих АПЦ “Фатежский” животных, являлись обязательными для исполнения с последующим обращением к государственному органу за компенсацией понесенных убытков». Суд подчеркнул, что «Фатежский» может обратиться к государству как «к ответственному за ущерб».

«Фатежский» пока не обжаловал решение первой инстанции. Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин полагает, что решение суда «выглядит обоснованным и взвешенным»: «Договор о страховании предусматривает в качестве страхового случая падеж скота в результате заражения АЧС. Но тем же договором установлено, что страховщик не несет ответственности, если возмещение выплачивается государственными, общественными или иными организациями. В конкретном случае поголовье свинеи у истца было реквизировано. Истец заявляет требования к ненадлежащему ответчику, поскольку возместить стоимость утраченного имущества ему должны из бюджета (или иных предусмотренных на этот случай источников финансирования)».

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Вероятность удовлетворения требований истца к страховщику в случае подачи апелляционной жалобы будет низкой, считает оценщик, судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев: «Договор составлен таким образом, что предусматривает компенсацию страхователю в случае возникновения эпизоотии, но не предполагает того факта, что обычно результатом эпизоотии является введение карантина и изъятие у собственника животных. Даже если реквизированные животные погибнут в результате заражения, на момент их гибели страхователю они уже не принадлежат, а следовательно, его ущерб формируется в результате не их гибели, а в результате их изъятия, которое страховка не покрывает. Договор, составленный таким образом — без учета действующего механизма борьбы с АЧС — изначально не отвечал целям и интересам страхователя».

Олег Мухин

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