Чума пришла к судам и следствию

В Курской области устанавливают виновников распространения африканской чумы свиней (АЧС) в конце 2020 года, затронувшей предприятия «Мираторга» и «Агропромкомплектации». Надзорные органы винят в нарушении ветеринарного законодательства местное ООО «Реут», которое якобы не выполнило в срок мероприятия по ликвидации АЧС на своих площадках. СКР изучает действия «Реута» на наличие двух составов преступления, Россельхознадзор подключил к расследованию вспышек чумы Генпрокуратуру. В «Реуте» намерены оспаривать постановления Россельхознадзора о привлечении к административной ответственности.
Курское ООО «Реут», на двух площадках которого в ноябре был выявлен вирус АЧС, обратилось в арбитражный суд Курской области с исками об отмене декабрьских постановлений управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям о привлечении к административной ответственности за ветеринарные нарушения.
Эти разбирательства — продолжение спора о вине «Реута» в распространении АЧС в Курской области. В ноябре управление Россельхознадзора приняло решение о необходимости отчуждения животных с площадок «Реута» и изъятии продуктов животноводства до 5 декабря 2020 года. Но на 6 декабря из 20,58 тыс. голов было сожжено лишь 6,73 тыс., в корпусах свинокомплекса оставались 11,2 тыс. трупов и 2,7 тыс. живых животных. Таким образом, компания не исполнила мероприятия по ликвидации очагов в установленные сроки, считают в ведомстве.
«Непроведение в оперативном порядке собственником поголовья свиней указанных мероприятий может привести к распространению АЧС за пределы Фатежского района и региона в целом, что в свою очередь может повлечь ограничение реализации свиней и продукции свиноводства, производимой на территории всей области», — отмечали тогда в управлении. Впоследствии чума действительно распространилась на другие предприятия: 17 декабря ее нашли на площадке «Мираторга» в Фатежском районе, 27 декабря — в «Агропромкомплектации» в соседнем Железногорском районе. В отношении «Реута» составили пять протоколов об административных правонарушениях: два (по одному на каждую площадку) о нарушении правил борьбы с особо опасными болезнями животных (ч. 2 ст. 10.6 КоАП РФ), два о нарушении правил карантина животных (ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ) и один о нарушении правил уничтожения биологических отходов (ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ), рассказали “Ъ-Черноземье” в управлении Россельхознадзора. Сумму штрафов там не раскрыли.
В управлении пояснили, что еще в декабре Россельхознадзор передал в прокуратуру Курской области материалы о невыполнении «Реутом» решения ведомства по ликвидации очага. Прокуратура, по данным Россельхознадзора, направила предприятию предписание о проведении мероприятий, а также передала материалы о нарушениях ветеринарного законодательства в СКР. Позже выяснилось, что «Реут» задолжал порядка 20 млн руб. заработной платы 200 сотрудникам (сейчас значительная их часть перешла на площадки «Мираторга»). Зарплата не выплачивалась с октября, но в компании объясняют сложности тем, что ей якобы должны выплатить компенсацию из бюджета после утилизации поголовья свиней из-за вспышки АЧС. В администрации региона полагали, что финансовое положение «Реута» позволяет выплатить зарплату без получения компенсаций. Губернатор Роман Старовойт заявил, что руководство компании, которое «находится в Москве», «самоустранилось от ситуации с АЧС»: «Хамское отношение владельцев привело к распространению АЧС на другие площадки».
В декабре уже центральный аппарат Россельхознадзора выразил обеспокоенность «затягиванием процесса ликвидации очага африканской чумы свиней» и сообщил, что ведомство проинформировало «о нарушениях законодательства в Курской области» Генпрокуратуру.
Сейчас курское управление СКР проверяет действия «Реута» на наличие сразу двух составов преступления — нарушения ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение эпизоотий (ч. 1 ст. 249 УК РФ, до двух лет лишения свободы), и невыплаты зарплаты свыше двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, до трех лет лишения свободы). В управлении СКР пока не смогли пояснить “Ъ-Черноземье”, возбуждены ли уголовные дела, пообещав предоставить информацию позднее.
В Генпрокуратуре в течение недели не ответили на запрос “Ъ-Черноземье”.
По данным “Ъ-Черноземье”, «Реут» намерен обжаловать все пять постановлений о привлечении к административной ответственности и добиваться компенсации за животных от властей. Управление Россельхознадзора будет добиваться передачи дел в суды общей юрисдикции. Телефоны курского офиса «Реута» вчера были недоступны, на фатежских площадках на звонки “Ъ-Черноземье” не ответили. В курском ООО «Землеустроитель», где, по данным ЕГРЮЛ, владелец «Реута» Олег Созанский числится гендиректором, заявили “Ъ-Черноземье”, что такого человека в компании нет.
Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов отмечает, что масштабы привлечения «Реута» к административной ответственности говорят о непростой ситуации с АЧС в регионе: «Подобные дела редки, поскольку в относительно благополучных по АЧС регионах количество вспышек идет на единицы в год. А те, что возникают, далеко не всегда ведут к столь серьезным последствиям с точки зрения санкций Россельхознадзора и тем более к возбуждению уголовных дел. Этот случай выбивается из общей картины масштабами ущерба и возможными негативными последствиями для сельского хозяйства. В 2019 году аналогичных дел в России не возбуждалось, как минимум данные о них отсутствуют».
Управляющий партнер бюро «Бишенов и партнеры» Алим Бишенов отмечает, что возбужденное административное дело уже предусматривает наличие доказательной базы, в том числе сведений, полученных в ходе проверок самим Россельхознадзором: «Представляется маловероятным успешное обжалование постановлений ведомства. Можно допустить наличие объективных причин, при которых реализация мер в установленные сроки была невозможна, например в силу большой численности поголовья. Но даже в такой ситуации ответственность не исключается».
Всего на промышленных предприятиях забито 112,18 тыс. голов, рассказали “Ъ-Черноземье” в обладминистрации: «Свиньи у граждан на карантинированной территории отсутствовали. Проводятся мероприятия по проведению дезинфекции в помещениях свиноводческих предприятий». Карантин снимут после завершения дезинфекции и других противоэпизоотических мероприятий, отметили в региональной администрации.
Как АЧС распространялась в Курской области
17 декабря на откормочной площадке «Хмелевое» (Фатежский район), принадлежащей «Мираторгу», была выявлена АЧС. На площадке находилось 10,5 тыс. свиней. Для региона это оказался пятый случай АЧС за полтора месяца и первый — на комплексе крупного холдинга с высоким уровнем биозащиты. Эксперты считают такое распространение чумы в регионе «экстраординарным» событием, напомнили о срыве сроков ветеринарных мероприятий и в равной степени возложили ответственность за это на собственников предприятий и на местные власти