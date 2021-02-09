Чума пришла к судам и следствию

В Курской области устанавливают виновников распространения африканской чумы свиней (АЧС) в конце 2020 года, затронувшей предприятия «Мираторга» и «Агропромкомплектации». Надзорные органы винят в нарушении ветеринарного законодательства местное ООО «Реут», которое якобы не выполнило в срок мероприятия по ликвидации АЧС на своих площадках. СКР изучает действия «Реута» на наличие двух составов преступления, Россельхознадзор подключил к расследованию вспышек чумы Генпрокуратуру. В «Реуте» намерены оспаривать постановления Россельхознадзора о привлечении к административной ответственности.

Курское ООО «Реут», на двух площадках которого в ноябре был выявлен вирус АЧС, обратилось в арбитражный суд Курской области с исками об отмене декабрьских постановлений управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям о привлечении к административной ответственности за ветеринарные нарушения.

Пока в арбитражный суд Курской области подано три заявления компании, принято к производству одно. Детали исков не раскрываются.

Эти разбирательства — продолжение спора о вине «Реута» в распространении АЧС в Курской области. В ноябре управление Россельхознадзора приняло решение о необходимости отчуждения животных с площадок «Реута» и изъятии продуктов животноводства до 5 декабря 2020 года. Но на 6 декабря из 20,58 тыс. голов было сожжено лишь 6,73 тыс., в корпусах свинокомплекса оставались 11,2 тыс. трупов и 2,7 тыс. живых животных. Таким образом, компания не исполнила мероприятия по ликвидации очагов в установленные сроки, считают в ведомстве.

«Непроведение в оперативном порядке собственником поголовья свиней указанных мероприятий может привести к распространению АЧС за пределы Фатежского района и региона в целом, что в свою очередь может повлечь ограничение реализации свиней и продукции свиноводства, производимой на территории всей области», — отмечали тогда в управлении. Впоследствии чума действительно распространилась на другие предприятия: 17 декабря ее нашли на площадке «Мираторга» в Фатежском районе, 27 декабря — в «Агропромкомплектации» в соседнем Железногорском районе. В отношении «Реута» составили пять протоколов об административных правонарушениях: два (по одному на каждую площадку) о нарушении правил борьбы с особо опасными болезнями животных (ч. 2 ст. 10.6 КоАП РФ), два о нарушении правил карантина животных (ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ) и один о нарушении правил уничтожения биологических отходов (ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ), рассказали “Ъ-Черноземье” в управлении Россельхознадзора. Сумму штрафов там не раскрыли.

В управлении пояснили, что еще в декабре Россельхознадзор передал в прокуратуру Курской области материалы о невыполнении «Реутом» решения ведомства по ликвидации очага. Прокуратура, по данным Россельхознадзора, направила предприятию предписание о проведении мероприятий, а также передала материалы о нарушениях ветеринарного законодательства в СКР. Позже выяснилось, что «Реут» задолжал порядка 20 млн руб. заработной платы 200 сотрудникам (сейчас значительная их часть перешла на площадки «Мираторга»). Зарплата не выплачивалась с октября, но в компании объясняют сложности тем, что ей якобы должны выплатить компенсацию из бюджета после утилизации поголовья свиней из-за вспышки АЧС. В администрации региона полагали, что финансовое положение «Реута» позволяет выплатить зарплату без получения компенсаций. Губернатор Роман Старовойт заявил, что руководство компании, которое «находится в Москве», «самоустранилось от ситуации с АЧС»: «Хамское отношение владельцев привело к распространению АЧС на другие площадки».

В декабре уже центральный аппарат Россельхознадзора выразил обеспокоенность «затягиванием процесса ликвидации очага африканской чумы свиней» и сообщил, что ведомство проинформировало «о нарушениях законодательства в Курской области» Генпрокуратуру.

Сейчас курское управление СКР проверяет действия «Реута» на наличие сразу двух составов преступления — нарушения ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение эпизоотий (ч. 1 ст. 249 УК РФ, до двух лет лишения свободы), и невыплаты зарплаты свыше двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, до трех лет лишения свободы). В управлении СКР пока не смогли пояснить “Ъ-Черноземье”, возбуждены ли уголовные дела, пообещав предоставить информацию позднее.

В Генпрокуратуре в течение недели не ответили на запрос “Ъ-Черноземье”.

По данным “Ъ-Черноземье”, «Реут» намерен обжаловать все пять постановлений о привлечении к административной ответственности и добиваться компенсации за животных от властей. Управление Россельхознадзора будет добиваться передачи дел в суды общей юрисдикции. Телефоны курского офиса «Реута» вчера были недоступны, на фатежских площадках на звонки “Ъ-Черноземье” не ответили. В курском ООО «Землеустроитель», где, по данным ЕГРЮЛ, владелец «Реута» Олег Созанский числится гендиректором, заявили “Ъ-Черноземье”, что такого человека в компании нет.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов отмечает, что масштабы привлечения «Реута» к административной ответственности говорят о непростой ситуации с АЧС в регионе: «Подобные дела редки, поскольку в относительно благополучных по АЧС регионах количество вспышек идет на единицы в год. А те, что возникают, далеко не всегда ведут к столь серьезным последствиям с точки зрения санкций Россельхознадзора и тем более к возбуждению уголовных дел. Этот случай выбивается из общей картины масштабами ущерба и возможными негативными последствиями для сельского хозяйства. В 2019 году аналогичных дел в России не возбуждалось, как минимум данные о них отсутствуют».

Управляющий партнер бюро «Бишенов и партнеры» Алим Бишенов отмечает, что возбужденное административное дело уже предусматривает наличие доказательной базы, в том числе сведений, полученных в ходе проверок самим Россельхознадзором: «Представляется маловероятным успешное обжалование постановлений ведомства. Можно допустить наличие объективных причин, при которых реализация мер в установленные сроки была невозможна, например в силу большой численности поголовья. Но даже в такой ситуации ответственность не исключается».

Все поголовье свиней, которое нужно было уничтожить в Курской области для борьбы с АЧС, уже ликвидировано.

Всего на промышленных предприятиях забито 112,18 тыс. голов, рассказали “Ъ-Черноземье” в обладминистрации: «Свиньи у граждан на карантинированной территории отсутствовали. Проводятся мероприятия по проведению дезинфекции в помещениях свиноводческих предприятий». Карантин снимут после завершения дезинфекции и других противоэпизоотических мероприятий, отметили в региональной администрации.

Олег Мухин