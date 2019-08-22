«Агропромкомплектация» очищает свиней

В регионы Черноземья возвращается африканская чума свиней. Вирус впервые за три года зарегистрирован в Курской области: с чумой столкнулись на площадке группы «Агропромкомплектация» Сергея Новикова. В комплексе должны уничтожить 3 тыс. свиней, также поголовье будет изыматься из личных хозяйств (ЛПХ) в 15-километровой зоне. Ущерб компании только от уничтожения поголовья эксперты оценивают в сумму свыше 60 млн руб., а потери от простоя из-за карантина могут значительно превысить и эту цифру.



О выявлении вспышки АЧС в свинокомплексе «Беляевском» возле села Малахово в Конышевском районе Курской области вчера сообщили в администрации региона. 19 августа областная ветеринарная лаборатория получила положительный результат на АЧС, затем диагноз был подтвержден главным профильным российским учреждением — Федеральным исследовательским центром вирусологии и микробиологии в Покрове Владимирской области. Россельхознадзор уже внес изменения в регионализацию по опасным болезням, признав всю Курскую область неблагополучной по АЧС. Таким образом, в ведомстве посчитали высоким риск заноса вируса на другие территории.

Активы «Агропромкомплектации» в Курской области По собственным данным, «Агропромкомплектация» управляет в Курской области 15 действующими и строящимися свинокомплексами, двумя комбикормовыми заводами, одним мясокомбинатом, животноводческим комплексом по выращиванию КРС, племенной фермой и растениеводческим ООО «АПК-Черноземье». Кроме того, «Агропромкомплектация» возводит в регионе молочный комплекс. Свинокомплекс «Беляевский» был построен в 2016 году и вышел на полную мощность в июле 2017 года. Он рассчитан на единовременное содержание 37 тыс. голов с ежемесячной плановой реализацией на убой порядка 5,5 тыс. голов. Инвестиции в проект ГК по строительству пяти свинокомплексов, в том числе «Беляевского», составили 12 млрд руб.

Первая угрожаемая зона (в ней будет производиться выкуп поголовья у населения для последующего уничтожения) определена в радиусе 15 км. Других свинокомплексов в ней нет: изъятие будет проводиться только из личных подсобных хозяйств. Вторая угрожаемая зона установлена в 30 км от эпизоотического очага. Согласно приказу Минсельхоза РФ от 2016 года, во второй угрожаемой зоне запрещается транспортировка и реализация свиней и продукции свиноводства, выгульное содержание свиней, а также проведение сельхозярмарок. В первой угрожаемой зоне также должна снижаться популяция диких кабанов, если до этого она превышала показатель 0,25 особи на тысячу гектаров.

В свинокомплексе предстоит забить 3 тыс. голов свиней, сообщили „Ъ“ в областном управлении ветеринарии. Теперь властям необходимо точно установить численность животных в ЛПХ: для этого традиционно проводится подворовой обход, так как ранее заявленные жителями показатели зачастую не соответствуют действительности. В управлении ветеринарии подчеркнули, что еще не выявили предполагаемый источник вируса. Для определения суммы компенсаций фермерам в региональную торгово-промышленную палату отправлен запрос о стоимости килограмма живого веса свиньи и килограмма свинины.

В «Агропромкомплектации» сообщили, что в ближайшее время будет уничтожено все поголовье свинокомплекса — 2,5 тыс. свиноматок «со шлейфом поросят», а сам комплекс очищен. «По предварительным данным, источником вируса могли послужить инфицированные животные ЛПХ, расположенных близ территории присутствия свинокомплекса, а также следы диких кабанов», — сообщили в компании. Этот случай АЧС, считают в группе, «является прямым свидетельством воздействия именно внешних факторов, недостаточно обеспечивающих стратегическую биобезопасность страны», так как свиноводческие комплексы ГК «изначально являются одними из самых технологичных, предполагая высший уровень защиты еще на стадии формирования проектов». В планово-предупредительные мероприятия компании «ежегодно вливаются серьезные финансовые ресурсы». Оценка ущерба еще продолжается. На остальных предприятиях ГК (в Курской и Тверской областях) — 21 свинокомплексе, мясокомбинатах и комбикормовых заводах — усилены меры биобезопасности, ужесточен контроль перемещения продукции и транспорта, введена дополнительная дезинфекция автотранспорта, производственных и бытовых помещений, а также усилен ветеринарный надзор за состоянием поголовья и готовой продукции. Эти мощности продолжают деятельность «в плановом режиме», а сотрудники «Беляевского» «будут востребованы на других производственных площадках», заверили в группе.

Как «Агропромкомплектация» боролась с АЧС Нынешняя вспышка АЧС не первая на предприятиях «Агропромкомплектации». В 2013 году вирус был обнаружен на одном из крупнейших свинокомплексов Тверской области АО «Агрофирма Дмитрова Гора», имевшем четвертый компартмент. В результате было уничтожено 12 тыс. свиней, в том числе 4,5 тыс. взрослых особей и 7,5 тыс. молодняка. При этом в первую угрожаемую зону не попал также входящий в ГК Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод, который на время карантина использовал «сырье, не подверженное воздействию вируса». Сумму ущерба в компании не раскрывали.

По словам гендиректора «Агропромкомплектации» Сергея Новикова, компания «стала очередным заложником несовершенства существующей системы биологической безопасности, так как бизнес не в состоянии в одиночку справиться с вирусом, пока он может находиться в секторе ЛПХ и дикой фауне». «В настоящее время в мире идет самая масштабная в истории свиноводства эпидемия АЧС. От заражения не застрахован никто из производителей, несмотря даже на самые серьезные инвестиционные вложения в профилактику и предупреждение данного заболевания», — заявил господин Новиков, отметив, что решение задачи биобезопасности — «совместная задача государства и общества».

В Конышевском районе находится большая часть курских свиноводческих мощностей «Агропромкомплектации» — десять площадок из 15. Однако согласно реестру Россельхознадзора все они имеют четвертый компартмент, такие предприятия исключаются из угрожаемых зон и не будут нести ущерб от карантина. Впрочем, значительные потери «Агропромкомплектацию» ждут и от временной остановки одного свинокомплекса. Собеседник „Ъ“ на рынке оценил ущерб компании только от уничтожения поголовья в сумму свыше 60 млн руб. Еще большие потери компания может понести из-за последующего простоя. Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев отмечает, что вспышка АЧС в Курской области свидетельствует о том, что вирус «еще далеко не победили»: «Человеческий фактор избежать до конца нельзя».

Олег Мухин, Александр Прытков