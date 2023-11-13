Чума вышла за сотню

«Ъ-Черноземье» стали известны подробности ликвидации пяти случаев африканской чумы свиней (АЧС) в Воронежской области, выявленных в регионе в октябре. На двух свинокомплексах «Агроэко» и в угрожаемой зоне уничтожены свыше 120 тыс. голов. На одном из предприятий группы «Русмит» обнаружились нарушения ветеринарных правил. Проверки воронежских предприятий и лабораторные анализы на них продолжаются; «Агроэко» ввело усиленные меры для предотвращения распространения вируса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

Эпизоотическая ситуация в Воронежской области обсуждалась на совещании в облправительстве под руководством губернатора Александра Гусева 7 ноября. По словам курирующего АПК областного вице-премьера Виктора Логвинова, на двух предприятиях группы «Агроэко» (четвертый производитель свинины в России по итогам 2022 года) и на инфицированных объектах (два предприятия группы «Русмит») в Калачеевском районе завершено отчуждение свиней. Продолжается подворный обход. Ежедневно на всех воронежских свинокомплексах ведется лабораторный контроль по АЧС. Межрегиональное управление Россельхознадзора по требованию прокуратуры проводит внеплановые проверки четырех предприятий, где была выявлена африканская чума.

Губернатор Александр Гусев на прошедшем совещании поручил через неделю представить предварительный «план по недопущению распространения АЧС в регионе», сообщили в облправительстве. Также он «акцентировал внимание на проверке работы ветеринарных врачей», говорится в сообщении облправительства.

По данным «Ъ-Черноземье», в регионе уничтожены более 120 тыс. свиней. Из них в первой угрожаемой зоне — 650 голов, остальное пришлось на два свинокомплекса «Агроэко» («Меловатский» и «Колос»). На площадке подразделения ООО «Мясокомбинат Бобровский» группы «Русмит», где инфицированными объектами были признаны семь холодильных камер и цех по производству белково-витаминных концентратов (всего выявлена 21 положительная проба), уничтожено 84,4 т инфицированной свиноводческой продукции.

Нестандартной оказалась ситуация вокруг выявления АЧС на площадке ООО «Специализированное хозяйство “Калачеевское”» «Русмита». На момент признания предприятия инфицированным объектом поголовья на нем уже не было. Выяснилось, что еще в мае 2023 года владелец животных направил в лабораторию пробы для исследования на другое заболевание — репродуктивно-респираторный синдром свиней (РРСС). Оно подтвердилось (при этом в нарушение требований собственник животных не сообщил об этом областному управлению ветеринарии), после чего хозяйство решило провести «ковровую вакцинацию». Но в конце июля — начале августа у свиней ООО «СХ “Калачеевское”» вновь проявились симптомы РРСС — начались массовые (до 30%) аборты (ветеринарам об этом снова не сообщили). Собственник решил провести «депопуляцию» всего поголовья. АЧС в итоге обнаружили в свином навозе; эпизоотическое расследование продолжается.

В небольшом очаге, выявленном позже остальных (24 октября) в другой части Воронежской области — Хохольском районе (в полутора километрах от жилья нашли труп поросенка), основные мероприятия завершены. Труп уничтожен, выполнена дезинфекция, проведен подворный обход (в сельском поселении обнаружили 13 животных, все они здоровы).

По данным «Ъ-Черноземье», группа «Агроэко» также принимает жесткие меры для предотвращения распространения АЧС. Все 34 свиноводческие площадки компании переведены на вахтовый метод работы, «персонал интернирован», ежедневно проводится лабораторный контроль по АЧС (проведено более 8,5 тыс. исследований, результат отрицательный). Проанализированы данные об отгрузке свиней. В компании сообщили, что сразу же после обнаружения вируса успешно «закрыли» возможные пути его распространения — несмотря на масштабный объем ежедневных отгрузок продукции, в ней ни разу не выявили АЧС: «Это говорит о том, что вирус был своевременно и успешно локализован».

В «Русмите» ход борьбы с АЧС публично не комментировали. Сумму ущерба пострадавшие компании пока не раскрывали. Исходя из судебной практики по меньшим площадкам в регионах Черноземья, ущерб только от забоя 120 тыс. голов (без учета последующего простоя площадок) может составлять от 500 млн до более 1 млрд руб. Поголовье традиционно страхуется, но существенные убытки несет простой пострадавших площадок, который по ветеринарным правилам длится от восьми месяцев до года.

Олег Мухин