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Курская чума оказалась привозной

Компанию «Реут» признали невиновной в распространении АЧС и присудили 195 млн рублей

Арбитражный суд Курской области при рассмотрении иска местного производителя свинины ООО «Реут» к областному управлению ветеринарии снял с компании ответственность за распространение в регионе в 2020 году вируса африканской чумы свиней (АЧС). Тогда серия вспышек привела к гибели десятков тысяч животных (в том числе на предприятиях «Мираторга» и «Агропромкомплектации») и привлекла внимание Генпрокуратуры и СКР. «Реут» признан пострадавшим от ввоза зараженных свиней (с разрешения Россельхознадзора) из Тверской области и теперь должен получить из областного бюджета 195 млн руб. компенсации. Управление ветеринарии рассматривает вопрос обжалования решения. Эксперты отмечают, что основным пострадавшим стал арендодатель погибшего на «Реуте» поголовья — местное ЗАО «АПЦ Фатежский», которому в компенсации отказали.

Не всем курским производителям свинины удалось доказать право на возмещение ущерба из-за АЧС

Не всем курским производителям свинины удалось доказать право на возмещение ущерба из-за АЧС

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Не всем курским производителям свинины удалось доказать право на возмещение ущерба из-за АЧС

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Курский арбитражный суд на прошлой неделе частично удовлетворил требования ООО «Реут» Олега Созанского к областному управлению ветеринарии (преобразовано в комитет) о взыскании 224,4 млн руб. ущерба (сумма неоднократно уточнялась), понесенного компанией в результате изъятия свиней «во исполнение постановлений» администрации региона от 30 ноября и 8 декабря 2020 года. Областной бюджет должен будет выплатить компании 194,5 млн руб.

Почему власти обвиняли «Реут» в распространении АЧС по Курской области

Самостоятельные требования также заявляло третье лицо — местный производитель свинины ЗАО «АПЦ Фатежский» (среди бенефициаров — Анатолий Фатеев и Владимир Локтионов), которое добивалось взыскания еще 163,1 млн руб. Этой компании в удовлетворении требований отказано. Дело рассматривалось более трех лет. Оба юрлица уже признаны банкротами.

Разбирательство затрагивает начало крупнейшего за последние годы распространения африканской чумы свиней в Курской области. В ноябре 2020 года вирус нашли у свиней «Реута» на двух площадках — откормочной в селе Нижний Реут и «репродуктор-доращивание» в деревне Путчино Фатежского района. Всего было уничтожено 66,2 тыс. голов. В середине декабря «Реут» подал в управление ветеринарии заявление о получении компенсации за изъятых животных, но получил отказ в связи с отсутствием права собственности. Причиной стал тот факт, что поголовье «Реут» арендовал у «Фатежского» (и представил документы об этом ветеринарам), а приплодом и продукцией распоряжался самостоятельно. Но акты отчуждения всех животных были составлены на «Реут».

В январе 2021-го было направлено повторное заявление, на которое вновь получен отказ. «Фатежский» самостоятельно пытался получить от властей компенсацию, но получал отказы из-за отсутствия актов на это юрлицо.

Устанавливая обстоятельства дела, арбитражный суд решил определить виновных в распространении вируса, опираясь на позицию прокуратуры и СКР. В декабре 2020 года центральный аппарат Россельхознадзора выразил обеспокоенность «затягиванием процесса ликвидации» АЧС в Курской области и проинформировал о «нарушениях законодательства» Генпрокуратуру. В надзорном ведомстве сообщили «Ъ-Черноземье», что также выявили нарушения законодательства о ветеринарии и после этого направили заявление в Промышленный райсуд Курска, чтобы обязать компанию их устранить, а также передали материалы в СКР.

Как распространился вирус АЧС в Курской области после обнаружения на площадке «Реута»

Вспышка на «Реуте» стала первой в регионе в конце 2020 года, за ней последовала череда новых. Вирус нашли на двух площадках, где работал «Реут», в ООО «Агро Инвест» в Фатежском районе, на свинокомплексе ООО МПК «Митко» в Курском районе, на откормочной площадке «Хмелевое» холдинга «Мираторг» и на двух площадках Троицкого свинокомплекса «Агропромкомплектации». Были уничтожены десятки тысяч животных; ущерб только от ликвидации поголовья (без учета простоев) оценивался в сотни миллионов рублей.

В «Реуте» разразился кризис, региональным властям даже пришлось выделять компании субсидию на выплату зарплаты.

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по признакам нарушения ветеринарных правил, повлекшего по неосторожности распространение эпизоотии (ч. 1 ст. 249 УК РФ, до двух лет лишения свободы). Как теперь стало известно из материалов арбитражного суда, 7 июля 2022 года уголовное дело в отношении гендиректора «Реута» Николая Селихова и главного ветврача компании Татьяны Спицыной было прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

Представители управления ветеринарии настаивали, что «Реут» сам виновен в заносе АЧС и потому не может претендовать на компенсацию. Некоторые нарушения действительно выявлялись.

Например, у входа в производственную зону не было санпропускника, одна и та же дорога использовалась для вывоза отходов и перемещения животных, не проводилась дезинфекция оборудования. Но ветеринарная судебная экспертиза выявила, что причинами заноса вируса они быть не могли: «Причина распространения инфекции только одна: завоз инфекции с партией свиней, предназначенных на убой, из неблагоприятного региона — из Тверской области (с разрешения служб Россельхознадзора). Все структуры ООО "Реут"… надлежащим образом выполняли должностные обязанности». Поэтому суд решил удовлетворить требования о положенной (по федеральным правилам) компенсации, но частично: окончательная сумма была определена по итогам двух экспертиз.

Отклонение требований «Фатежского» суд объяснил тем, что определить, какие животные принадлежали этой компании, а какие — «Реуту», невозможно. Зато «Фатежский» может самостоятельно взыскать убытки с арендатора, посчитали в суде.

Оценщик, судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев полагает, что «Фатежский» может оспорить решение, но вероятность его изменения невелика: «В актах указан "Реут", а выплата возможна только при наличии акта. Остается вопрос, почему уполномоченный орган при составлении акта проигнорировал предоставленные документы, подтверждающие наличие у "Фатежского" права собственности на часть поголовья. „Фатежский“ может попытаться взыскать стоимость животных с "Реута", но "Реут" находится в банкротстве, а наиболее ценный актив — животные — вероятно, утрачен. Вероятность того, что "Фатежский" получит хоть что-то после включения требований в реестр, невысока. Наиболее действенный способ защиты интересов "Фатежского" — доказывать, что отказ не обоснован, поскольку документы, подтверждающие право собственности на часть поголовья, были представлены».

Как «Фатежский» безуспешно судился со страховой компанией после ликвидации поголовья на «Реуте»

Решение в пользу «Реута» закономерно, отмечает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин: «Отчуждение осуществлялось с вынесением решения уполномоченного органа и составлением акта, эти документы являются основанием для возмещения ущерба. Можно попробовать оспорить размер подлежащих удовлетворению требований (как в меньшую, так и в большую сторону): одна из сторон может усомниться в достоверности результатов оценки, произведенной привлеченным экспертом, и настоять на проведении новой экспертизы. Но для "Реута" существенно ничего уже не изменится. Зато решение суда никак не удовлетворяет "Фатежский"».

По мнению эксперта, «скорее всего, и арендатор, и арендодатель будут оспаривать решение», а если «Фатежский» захочет взыскать компенсацию с «Реута», шансы удовлетворения его требований будут «довольно высоки».

Олег Мухин

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