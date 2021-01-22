На Тамбовщине начинают забой В регионе приступили к ликвидации первого очага АЧС за пять лет

Один из самых благополучных по африканской чуме свиней (АЧС) регионов Черноземья — Тамбовская область — начал ликвидацию очага, выявленного на откормочной площадке группы «Черкизово» в Бондарском районе. Как выяснил “Ъ-Черноземье”, местным фермерам чума больших убытков нанести не должна — сельхозпредприятия в первой угрожаемой зоне сосредоточены на растениеводстве. «Черкизову» предстоит забить 12 тыс. голов, компания уже усилила меры биобезопасности на трех соседних площадках. Эксперты считают, что причины заноса могут быть в хозяйственной деятельности группы.

О выявлении АЧС на откормочной площадке ООО «Черкизово-Свиноводство» в Бондарском районе на днях сообщили в администрации региона. На площадке содержатся 12 тыс. голов, которые должны быть уничтожены. Предварительной версией возникновения очага региональные власти назвали занос инфекции с кормами или переносчиками — кабанами, грызунами или птицами. К расследованию версий заноса подключилось УМВД по Тамбовской области.

В среду было опубликовано постановление главы региона Александра Никитина об отчуждении поголовья в очаге и в первой угрожаемой зоне. Очагом признана сама площадка «Черкизова», а первой угрожаемой зоной, где поголовье будут изымать у населения, — села Граждановка, Коровино, Куровщина, Максимовка, Усово, Чернавка, Шилово и поселок Советский. Точное количество поголовья, подлежащего изъятию, власти еще устанавливают: проводятся подворовые обходы для уточнения численности свиней. Работают ветеринарно-полицейские посты. Отчуждение поголовья должно завершиться до 1 февраля; оно, согласно ветеринарному законодательству, не затронет другие площадки «Черкизова» с высоким уровнем защиты. Компенсация для населения составит 100 руб. за килограмм веса товарных свиней (при весе животного выше 30 кг).

В отличие от соседних регионов, в Тамбовской области АЧС не выявлялась почти пять лет.

В 2017 году вирус обнаружили в Жердевском районе — в частном хозяйстве с семью свиньями. А в 2016-м АЧС затронула пять районов. Тогда в первой угрожаемой зоне уничтожили более 2,5 тыс. свиней, сумма компенсаций превысила 10 млн руб. (еще 5 млн руб. выплатил Рассказовский свиноводческий комплекс). А впервые АЧС в Тамбовской области выявили в 2013 году; тогда она затронула и Бондарский район. Комментируя вспышки 2016 года, Сергей Иванов, занимавший тогда должность вице-губернатора, подчеркивал, что единственная возможность защитить регион от АЧС — «отказаться от разведения свиней в личных подсобных хозяйствах».

В «Черкизове» рассказали “Ъ-Черноземье”, что количество животных на зараженной площадке составляет «менее 1%» от общего поголовья группы. «После возникновения подозрения на появление АЧС на площадке группа оповестила о ситуации Россельхознадзор, ветеринарную службу и власти региона. С площадки, где был обнаружен вирус АЧС, в 2021 году не было перемещения свиней. Группой… будут предприняты оперативные мероприятия по ликвидации очага и перезапуску площадки в соответствии с утвержденными ветеринарным законодательством сроками», — отметили в «Черкизове». Там основной версией считают «занос на площадку извне»: «Группа имеет свой технологический цикл — свои репродукторы, комбикормовые заводы, машины и кормовозы, машины-скотовозы, свои перерабатывающие предприятия. Ведется расследование».

Сумму ущерба в компании еще устанавливают. Поголовье было застраховано, «теоретически страховка может покрыть часть ущерба», сказали “Ъ-Черноземье” в группе. Также «Черкизово» усилило меры безопасности на трех соседних площадках: их сотрудники на период расследования и санации фактически проживают на объектах, ограничено перемещение животных и транспорта, усилены дезинфекционные мероприятия и лабораторный мониторинг.

Исходя из данных Россельхознадзора, карантин был установлен еще 16 января. Тогда компартмент (уровень биологической защиты) зараженной площадки «Черкизова» ведомство сменило с четвертого (высшего) на первый. У остальных площадок статус не изменился. Других объектов в Бондарском районе, на которых может производиться и храниться свинина, Россельхознадзор не регистрировал.

В администрации области не смогли пояснить “Ъ-Черноземье”, какое поголовье свиней может быть изъято у населения. Не уточнили это и в администрации района. Из данных областного управления сельского хозяйства следует, что в Бондарском районе нет сельхозпредприятий (помимо входящих в структуру «Черкизова»), занимающихся животноводством: местные аграрии сконцентрировались на растениеводстве. По данным Kartoteka.ru, животноводческих КФХ в первой угрожаемой зоне тоже нет. Отдельные свиноводческие хозяйства на этой территории закрылись вскоре после первой вспышки АЧС в районе в 2013 году.

Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов считает, что на благополучной по АЧС Тамбовщине «сложно говорить о заносе вируса механическими переносчиками — животными и птицами»: «Исходя из опыта расследования предыдущих случаев, занос мог произойти в процессе хозяйственной деятельности самой площадки — в результате ее взаимодействия с неблагополучными предприятиями. Это возможно, так как зачастую собственники предприятий слишком поздно уведомляют о факте заболевания. В соответствии с законодательством постановка диагноза — это уже второй этап, а ограничения на перемещение животных должны вводиться уже при падеже по невыясненным причинам. Если бы такая практика применялась во всех регионах, то распространение АЧС на крупные площадки наверняка было бы меньшим».

«Либо причиной заноса вируса на площадку являются хозяйственные связи с неблагополучными предприятиями, либо надо признать, что Тамбовская область уже какое-то время неблагополучна по АЧС и был возможен механический занос. Присвоение предприятию четвертого компартмента было бы невозможным без работы с системой электронной ветсертификации, которая позволяет проследить хозяйственные связи — по всей видимости, сейчас они и анализируются», — отметил господин Колбасов.

Собеседники “Ъ-Черноземье” на рынке свинины оценивают максимально возможные потери «Черкизова» от ликвидации 12 тыс. голов в сумму «менее 250 млн руб.» без учета простоя площадки. Но один из них отмечает, что ситуация с АЧС на площадке «необычна»: «Компания все сделала правильно, объявив о вспышке на основании своих анализов. Но “технические” вопросы к процедуре установления и подтверждения диагноза остаются».

Олег Мухин