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13 июня, четверг
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Новости
17:24
Кремль считает необходимым проверить действия полиции на марше в поддержку Голунова
17:56
Штрафы за хранение личных данных россиян за рубежом могут вырасти до 18 млн рублей
16:29
Медведев раскритиковал «Роскосмос»
17:41
Грушинский фестиваль может не состояться из-за конфликта организаторов
18:57
Британские власти могут заблокировать продажу 30% доли в Lebedev Holdings Limited саудовскому инвестору
18:55
Минобрнауки объявило новый конкурс мегагрантов
18:35
«ВКонтакте» разрешила продавать сообщества
18:31
Кремль допустил пересмотр статьи о наркопреступлениях
18:16
Директор чебоксарской гимназии получила три с половиной года условно за взятки
18:11
Оштрафован первый участник акции 12 июня в поддержку Ивана Голунова
17:34
Защита экс-губернатора ЕАО попросила суд оправдать его
17:25
Россия подаст заявку в ПАСЕ в случае принятия поправок к регламенту
17:20
Huawei готовится запустить первый беспилотный автомобиль в 2021 году
17:03
Мосгорсуд изменил Кокорину и Мамаеву приговор, но подтвердил сроки
16:13
Британские магазины вдвое сократят объем выбрасываемых нераспроданных товаров
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(обновлено: 13.06.2019)
Школьные учебники
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1
Генпрокуратура работает по учебникам
У ведомства возникли вопросы к Минпросвещения
1
Гендерный принцип обучения
Проходной балл первоклассников в пермской гимназии посчитает прокуратура
1
Преподавателей будут спрашивать по учебникам
При формировании ФПУ предлагают учитывать мнение школьных учителей
3
В истории Крыма нет места коллаборационизму
В учебнике для десятого класса стало на одну главу меньше
2
ФАС предупредила Министерство просвещения
Служба требует вернуть исключенные в прошлом году учебники в федеральный перечень
Прокуроры взялись за учебники
Надзорное ведомство предъявило претензии к порядку отбора школьных пособий
21
Крымских татар вписали в историю
Думский единоросс намерен пожаловаться в Генпрокуратуру на школьный учебник
1
Географию уменьшили в масштабах
Сергея Шойгу просят заступиться за учебные пособия
74
Учебнику по экономике не хватило патриотизма
Пособие для старшеклассников изъяли из федерального перечня
1
Корешки истории
Ольга Филина задалась вопросом: учат ли в школе по рекомендованным учебникам?
2
«Возникает конфликт интересов»
Вице-президент РАН Алексей Хохлов — о том, как устроена система рецензирования школьных учебников
5
Академики уточнили, куда впадает Волга
Минобрнауки и РАН по-разному смотрят на экспертизу школьных учебников
4
Учебник никогда не пишется в расчете на сомнения
Историк Юрий Троицкий видит в школьниках соавторов предметных курсов
22
По чему учить будем?
Глава Минобрнауки Ольга Васильева о роли учебника в поддержании единого образовательного пространства
33
Историю России вытесняет история власти
Вольное историческое общество оценило «прошлое», которое лишает страну будущего
1
Образование в Евразийском экономическом союзе профинансирует бизнес
Валентина Матвиенко пообещала привлечь частные компании к закупке учебников для стран-участниц
71
О роли точности в истории
Эксперты Совета безопасности озаботились противодействием ее фальсификации
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Бизнес
Финансы
Недвижимость
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Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия