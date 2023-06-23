Минпросвещения: учиться обращению с оружием на ОБЖ будут по желанию

Многим школьникам интересно изучение работы с оружием, утверждает министр просвещения Сергей Кравцов. Проводить это обучение планируется в рамках начальной военной подготовки на уроках ОБЖ, но по желанию.

«Как я уже сказал, в курсе основы безопасности жизнедеятельности уже предусмотрено, для желающих, изучение работы с оружием… Кстати, ребятам многим это интересно»,— сказал господин Кравцов в интервью «РИА Новости».

Накануне министр сообщил, что ОБЖ могут переименовать в «Основы безопасности и защита Родины». С 1 сентября 2023 года курс ОБЖ дополнят начальной военной подготовкой. Этот предмет отменили в российских школах в начале 1990-х годов.

Лаура Кеффер