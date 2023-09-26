«По большому счету, это нонсенс»

Новый учебник истории отправят на доработку, речь идет о главах, посвященных репрессированным народам СССР. Их представители возмутились трактовками этих событий. Один из авторов пособия Владимир Мединский согласился внести коррективы в соответствующий параграф. Для этого будет создана специальная комиссия при участии глав регионов, где происходили депортации населения. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает произошедшее позитивным сигналом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Не успел новый правильный учебник истории для старших классов дойти до адресата —до широких школьных масс, как начались у него трудности. Пока нельзя сказать, что большие, но тем не менее.

В чем же дело? Представители репрессированных при Сталине народов возмутились трактовками тех событий, которые, по их мнению, мало чем отличаются от формулировок советской эпохи.

В новом учебном пособии все это формулируется следующим образом — за сотрудничество с немецко-фашистскими оккупантами государственные образования карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев, крымских татар были ликвидированы, а сами они подвергнуты коллективному наказанию в виде насильственного переселения (депортации) в восточные регионы страны.

При этом признается, что репрессированы были не только преступники, но и множество безвинных людей. Однако переселенцам пришлось пережить много бед и лишений, справедливость по отношению к ним была восстановлена лишь после 1953 года.

Нечеткая формулировка: весь народ наказали за конкретную провинность, но все-таки это было несправедливо. Несправедливо или незаконно? Справедливость — не юридическое понятие. И где доказательства этого самого сотрудничества, причем всеобщего, массового?

И вот придется все это теперь как-то исправлять. Один из авторов учебника Владимир Мединский согласился доработать спорную главу вместе с представителями глав тех самых регионов. Для этого образуют специальную комиссию.

По большому счету, это нонсенс. Сложно даже припомнить, чтобы подобное когда-либо случалось. И тем более, чтобы корректировки вносились бы в оперативном порядке в уже опубликованное издание, напечатанное и выпущенное тиражом под 800 тыс. экземпляров.

И что же теперь делать прикажете? Изымать из обращения, вклеивать новые страницы или, может быть, от руки дописать и таким образом доработать?

К слову, сегодня одна глава в доработке нуждается, а где гарантия, что общественности еще что-нибудь не понравится? Положа руку на сердце, повод не так уж и сложно найти.

Что же, будем следить. Очень интересно, как все это можно доработать. А, может быть, взять и изъять главу целиком? Так проще. Но не будем гадать. На то и есть креативный менеджмент, чтобы решать любую проблему.

Тем не менее очень радует, что общественность правды требует. Значит, не все еще потеряно. Плюс к этому, есть маленькое опасение — как бы школьники с учителями окончательно не запутались.

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