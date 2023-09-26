«По большому счету, это нонсенс»
Дмитрий Дризе — об очередных проблемах нового учебника истории
Новый учебник истории отправят на доработку, речь идет о главах, посвященных репрессированным народам СССР. Их представители возмутились трактовками этих событий. Один из авторов пособия Владимир Мединский согласился внести коррективы в соответствующий параграф. Для этого будет создана специальная комиссия при участии глав регионов, где происходили депортации населения. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает произошедшее позитивным сигналом.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Не успел новый правильный учебник истории для старших классов дойти до адресата —до широких школьных масс, как начались у него трудности. Пока нельзя сказать, что большие, но тем не менее.
В чем же дело? Представители репрессированных при Сталине народов возмутились трактовками тех событий, которые, по их мнению, мало чем отличаются от формулировок советской эпохи.
В новом учебном пособии все это формулируется следующим образом — за сотрудничество с немецко-фашистскими оккупантами государственные образования карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев, крымских татар были ликвидированы, а сами они подвергнуты коллективному наказанию в виде насильственного переселения (депортации) в восточные регионы страны.
При этом признается, что репрессированы были не только преступники, но и множество безвинных людей. Однако переселенцам пришлось пережить много бед и лишений, справедливость по отношению к ним была восстановлена лишь после 1953 года.
Нечеткая формулировка: весь народ наказали за конкретную провинность, но все-таки это было несправедливо. Несправедливо или незаконно? Справедливость — не юридическое понятие. И где доказательства этого самого сотрудничества, причем всеобщего, массового?
И вот придется все это теперь как-то исправлять. Один из авторов учебника Владимир Мединский согласился доработать спорную главу вместе с представителями глав тех самых регионов. Для этого образуют специальную комиссию.
По большому счету, это нонсенс. Сложно даже припомнить, чтобы подобное когда-либо случалось. И тем более, чтобы корректировки вносились бы в оперативном порядке в уже опубликованное издание, напечатанное и выпущенное тиражом под 800 тыс. экземпляров.
И что же теперь делать прикажете? Изымать из обращения, вклеивать новые страницы или, может быть, от руки дописать и таким образом доработать?
К слову, сегодня одна глава в доработке нуждается, а где гарантия, что общественности еще что-нибудь не понравится? Положа руку на сердце, повод не так уж и сложно найти.
Что же, будем следить. Очень интересно, как все это можно доработать. А, может быть, взять и изъять главу целиком? Так проще. Но не будем гадать. На то и есть креативный менеджмент, чтобы решать любую проблему.
Тем не менее очень радует, что общественность правды требует. Значит, не все еще потеряно. Плюс к этому, есть маленькое опасение — как бы школьники с учителями окончательно не запутались.
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