Идеология в хорошем смысле

В четверг на базе РАНХиГС в рамках проекта «ДНК России» прошла итоговая конференция преподавателей нового курса «Основы российской государственности». В сентябре его начнут изучать 80% первокурсников, для чего подготовлены два учебника и одно учебное пособие. В ходе презентации представители власти разъясняли, что новый предмет поможет противостоять Западу в «борьбе за будущее», объяснит, почему Россия не может быть как Финляндия, вернет образованию ценностно-мировоззренческую составляющую и сформирует систему принципов. Сами студенты говорят, что послушать что-то такое им было бы интересно, но без «излишнего патриотизма».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Кириенко

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сергей Кириенко

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На открытой для журналистов части конференции спикеры не стали обсуждать какие-то проблемные или сущностные вопросы курса. Вместо этого приглашенные представители власти прямо и откровенно разъяснили, что именно должен поменять в головах молодых людей новый учебно-методический комплекс.

«То, чем вы занимаетесь,— это тоже линия фронта, потому что это борьба за будущее»,— провозгласил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Ввязаться в эту борьбу Россию заставил Запад, поэтому нам и понадобилось оборонительное оружие в виде «Основ российской государственности». «Возможно ли это (поменять сознание будущих поколений.— “Ъ”)?» — задавался вопросом господин Кириенко и сам же отвечал утвердительно. Раньше, по его признанию, он считал, что из внуков героев Великой Отечественной войны невозможно воспитать «фашистов и нацистов», но это стало возможным на Украине. И все это — результат работы 10-летней давности с молодыми людьми 13–14 лет, подчеркнул представитель Кремля. Поэтому «борьба за то, во что будет верить следующее поколение, она самая долгая и, если хотите, самая важная», подытожил он.

«Не вижу ничего дурного в понятиях "идеология" и "пропаганда". Но то, что мы делаем, это не пропаганда, это гораздо больше»,— подхватил эстафету глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев.

По его мнению, преподаватели нового курса будут заниматься тем, что в китайской философии называют «исправлением имен». В доказательство важности такой работы господин Фадеев рассказал, как некоторые студенты спрашивали его, почему Россия не может быть такой миролюбивой и процветающей страной, как Швеция или Финляндия. А ведь для такой «огромной, сложной страны» это невозможно, а подобные размышления в свое время привели к распаду СССР и страданиям миллионов, возмущался правозащитник: «Религия, культура, география, климат… Цивилизация, наконец,— одно из ключевых понятий нашего курса! Это все проходит мимо!» Он также напомнил, как в Россию были «экспортированы» чуждые ей западные концепции, определил суверенитет как «свободу от внешнего угнетения» и пояснил, что «признак свободного человека — это долг».

Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой показалось важным, что новый курс является инструментом формирования понимания и знания о государстве, государственности и мировоззрения: «Он формирует систему принципов. Принципы — это то основополагающее начало, на которое все нанизывается». А глава комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев заявил, что новый предмет знаменует начало «процесса возрождения классической ценностной мировоззренческой составляющей российского образования». В своем речи он прошелся по либеральным ценностям вообще и по толерантности в частности. «Что это такое? Безобидная терпимость или разрушительное безразличие?» — задал депутат вроде бы риторический вопрос, но сам же на него ответил рассказом о судье Верховного суда США Рут Гинзбург, которая перед смертью жалела, что проголосовала за легализацию однополых браков. «Я поняла, что это разрушает наше общество»,— процитировал господин Кабышев. Правда, “Ъ” не смог найти это высказывание в открытых источниках, но парламентарий заверил, что видел интервью судьи американскому телевидению и даже использовал эти цитаты в своей статье.

После конференции научный руководитель проекта «ДНК России» Андрей Полосин пояснил журналистам, что в сентябре новый курс начнут изучать 80% студентов. Подготовка к нему преподавателей занимает 72 часа, и ее прошли уже порядка 6 тыс. человек. Курсу будет присуща вариативность, и каждый преподаватель сможет внести в него что-то свое, заверил господин Полосин. А каждый студент по итогам курса определит, в решении какой задачи он может помочь государству: «Финал — определение и формирование самоопределения относительно вызовов, которые ставит перед нами мировое будущее».

По сведениям “Ъ”, курс решает и политическую задачу — его введение связано с предстоящими президентскими выборами.

«Народ России в подавляющем большинстве поддерживает ориентиры целеполагания, заявляемые президентом РФ, что подтверждают результаты выборов и данные социологических опросов»,— говорится, в частности, в одной из глав учебного пособия. Но на вопрос “Ъ”, связано ли создание курса с предстоящей кампанией, господин Полосин отвечать не стал: «Проигнорирую в связи с тем, что ничего об этом не знаю».

Еще в конце июня Минобрнауки сообщало “Ъ”, что учебники по новому предмету не готовы, а в вузах заверяли, что смогут преподавать «Основы» и без них. Но к сентябрю издать учебник все же успели, даже два: отдельно для «гуманитариев» (потолще) и «технарей» (потоньше). Третьей книгой (самой тонкой) стал учебно-методический комплекс для преподавателей. Все три издания досидевшие до конца участники конференции получили в подарок. При этом комплект раздавался «пофамильно» под предупреждения волонтеров, что обмениваться учебниками нельзя, так как важны «все три книги одновременно».

Все разделы из проекта концепции в книгах сохранились. В оглавлении каждой из них фигурируют пять основных блоков:

«Что такое Россия»,

«Российское государство-цивилизация»,

«Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации»,

«Политическое устройство России»

и «Вызовы будущего и развитие страны».

Но содержание для «технарей» и «гуманитариев» подается по-разному. Например, в разделе о мировоззрении первым рассказывают «концепцию "пентабазиса" как системной модели», а вторым — про «семью как социальный фундамент российской государственности».

Полный набор учебников удалось получить и корреспонденту “Ъ”, которого вскоре обступили желавшие ознакомиться с книгами студентки-волонтеры. «Наверное, мне было бы интересно послушать, но больше в разрезе истории и без излишнего патриотизма. Знаю поступающих, которым не нравится появление курса в планах. Патриотизма им и на "Уроках о важном" (в школе.— “Ъ”) хватило»,— сказала “Ъ” одна из третьекурсниц РАНХиГС, полистав учебник. Впрочем, старшекурсников новый предмет, по крайней мере пока, не коснется. Да и первокурсникам сдавать экзамен по «Основам российской государственности» не придется: для его прохождения хватит и зачета.

Андрей Винокуров, Полина Ячменникова