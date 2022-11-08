Полный пентабазис

Как стало известно “Ъ”, администрация президента планирует уже к марту подготовить первую версию масштабного учебного курса «Основы и принципы российской государственности». Планируется, что его будут преподавать студентам всех специальностей для «расставления мировоззренческих акцентов». «Основы» — часть анонсированного ранее проекта «ДНК России», который, по сути, представляет собой полноценную реформу высшего гуманитарного образования. В рамках этого проекта АП совместно с Минобрнауки планирует «определить» и привить студентам ценности, которые, по мнению чиновников, соответствуют национальным интересам страны. Заодно авторы планируют сформировать «образ будущего России», основой которого станет «пентабазис» ценностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Администрация президента (АП) с конца лета обсуждает с Минобрнауки и профильными экспертами проект пересмотра содержания гуманитарного блока вузовских дисциплин. Его планируется усилить правильными, с точки зрения российской власти, ценностями. Эта инициатива получила название «ДНК России». На сайте министерства говорится, что проект был разработан Минобрнауки в соответствии с рекомендациями экспертно-методического совета комиссии Госсовета по направлению «Наука». «ДНК России» упоминали на конференции преподавателей вузов в Тобольске в начале октября. Тогда в сопроводительных материалах (есть у “Ъ”) сообщалось, что «организатор» проекта — замглавы Минобрнауки Григорий Гуров, а «руководитель» — глава президентского управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев. Он входит во внутриполитический блок Кремля, который курирует непосредственно первый замглавы АП Сергей Кириенко.

В свою очередь, источники “Ъ” говорят, что главным идеологом и «научным руководителем» проекта является директор департамента «Росатома» по взаимодействию с регионами Андрей Полосин. До 2020 года он был научным сотрудником факультета политологии МГУ, а сейчас возглавляет кафедру управления наукоемкими отраслевыми региональными проектами НИЯУ МИФИ и преподает в ВШЭ. И Андрей Полосин, и Александр Харичев работали под началом Сергея Кириенко, когда тот был гендиректором «Росатома».

Не идеология, а «общепризнанная аксиома»

В рамках проекта «ДНК России» обсуждается идея обязательного для всех студентов курса «Основы и принципы российской государственности». Первой о новом «идеологическом» учебном предмете сообщила «Медуза» (признана СМИ-иноагентом). Как выяснил “Ъ”, учебно-методический комплекс (УМК) для «Основ» — фактически первая версия курса — будет подготовлен уже к февралю-марту 2023 года. Об этом “Ъ” заявили два источника, знакомые с ходом обсуждения реформы гуманитарного образования.

Завкафедрой политических наук Саратовского госуниверситета Александр Вилков принимает участие в разработке «Основ». По его словам, сейчас предполагается, что курс будет состоять из нескольких блоков. Студентам будут рассказывать, как возникло российское государство, в чем его специфика, на какие традиции опирается российская государственность, какую роль играет природно-климатический фактор. А из блока под условным пока названием «Россия и внешний мир» студенты узнают, почему России «всегда приходилось выдерживать натиск со стороны самых разных внешних оппонентов». Впрочем, конкретные формулировки и содержание блоков еще будут корректироваться и обсуждаться, заверил господин Вилков.

По его словам, разработчики хотят, чтобы курс носил «конкретный характер» и опирался на «исторический материал» и «ценности, которые лежат в основе российского государства». «Чтобы отвечал реалиям, вызывал интерес,— рассуждает Александр Вилков.— Чтобы студенты могли оценить значимость государства российского, его функциональность в разное время. Чтобы понимали, почему надо ценить и беречь этот важнейший институт». На замечание “Ъ” о том, что Конституция запрещает государственную идеологию, господин Вилков ответил, что авторы курса и не ставят перед собой такую задачу. Но «современная российская государственность», по его словам, «предполагает наличие некого ценностного ядра, которое должно восприниматься как единая общепризнанная аксиома». «Идет обсуждение этого ядра, которое должно составить основу нашего государственного мировоззрения,— пояснил Александр Вилков.— Направленное на восприятие уникальности нашей государственности, наш опыт борьбы с внешними захватчиками, общинный опыт и так далее».

Курс «Основ» обсуждался на форуме «ДНК России» в конце октября, и участник этой дискуссии, советник по стратегическим инициативам ректора Казанского инновационного университета Олег Агапов уверен, что «у каждого общества есть идеология». В его понимании, это «система ценностей и ориентиров, про которые надо открыто говорить». «Мы постарались выделить ответы на вызовы современности, которые были в каждую эпоху,— рассказал про обсуждение "Основ" господин Агапов.— И попытались выявить социокультурные ценности, которыми можно охарактеризовать каждый период в развития общества и государства». Он же объяснил “Ъ”, почему «Основы» придется изучать всем студентов вне зависимости от их специальности: «Будущие чиновники, экономисты, агрономы — все проходят через систему высшего образования. Там они получают не только профессию, но и расставляют мировоззренческие акценты». Олег Агапов считает, что «ДНК России» по задачам гораздо шире одного вузовского курса. «Мы на форуме в Сочи работали с образами будущего России,— делится он.— Это приглашение интеллектуального класса к работе над образом будущего и для россиян, и для мира. В последующем наработки могут использовать и Россотрудничество, и МИД».

«Государство выделяет на обучение (студентов в вузах.— “Ъ”) деньги налогоплательщиков. А они заинтересованы в том, чтобы средства инвестировали в то, что сделает их жизнь лучше,— прокомментировал “Ъ” задачу проекта его "научный руководитель" Андрей Полосин.— Речь идет о том, чтобы сформулировать основные параметры того, что позволит человеку быть достаточно успешным. Созидать, делать свою жизнь лучше — и тех людей, которые финансировали возможность получить это образование. И формировать хорошую жизнь для страны». По его словам, сейчас сложно сказать, что получится на выходе — отдельный курс или разработка «системных мировоззренческих комплексных решений». Это же касается и конкретных сроков: «Мы ждем, когда профессура, доктора, академики смогут сформулировать и найти верное решение».

Профессор кафедры философии, социологии и психологии управления Нижегородского института управления РАНХиГС Андрей Дахин добавляет: помимо курса «Основ» предполагается «переосмысление» целого блока гуманитарных дисциплин в вузах. «Есть понимание, что миссия гуманитарного образования — в формировании правильных, крепких солидарных отношений граждан и государства в России,— говорит он.— В гуманитарные предметы может быть добавлен блок какой-то. Или будет их расширение в сторону мировоззренческих понятий, а не только прикладных знаний».

По данным “Ъ”, уже к январю 2023 года запланировано «создание федеральных центров подготовки преподавателей, разработка учебно-методических материалов» курса. Предполагается, что до 1 сентября 2023 года обучение там пройдут 6 тыс. преподавателей высшей школы. Олег Агапов указывает, что они «могут интегрировать полученные знания в свои дисциплины — политологию, социологию и другие предметы гуманитарного блока». Источник “Ъ” в администрации президента подтверждает эти даты и цифры, однако оговаривается, что «реальная жизнь» может внести коррективы.

Истоки пентабазиса

По словам собеседников “Ъ”, и «Основы», и «ДНК России» родились в недрах внутриполитического блока администрации президента еще в конце прошлого года, когда там задумались о поисках «некоторой ценностной идеологии российского общества». К задаче привлекли экспертов, в том числе из академической среды. По итогам этой работы родилась методологическая модель «пентабазиса», который состоит из пяти блоков: человек, семья, общество, государство, страна. Они подробно описаны в научной статье «Восприятие базовых ценностей, факторов и структур социально-исторического развития России» (Журнал политических исследований, том 6 №3, 2022). Ее авторами указаны глава управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев, идеолог «ДНК России» Андрей Полосин, декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов и руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Екатерина Соколова. Каждому из элементов «пентабазиса» они подобрали ценностные месседжи: «патриотизм» (для уровня страны), «доверие к общественным институтам» (для уровня государства), «согласие» (для уровня общества), «традиции» (для уровня семьи), «созидание» (для уровня человека).

Как рассказывает источник, статья была написана в марте, но уже к октябрю многие представления о «пентабазисе изменились». Тем не менее участники конференции «ДНК России» получили ее в качестве раздаточного материала. «Действительно, пентабазис был взят как некоторая ценностная матрица, через которую участники конференции померяли эпоху Романовых, Рюриковичей, эпоху двадцатого столетия. Также они померяли через него Европу и Азию. Посмотрели сходства-различия»,— рассказывает политолог Александр Асафов, модерирующий одну из групп на конференции.

В начале ноября авторы статьи обсуждали на круглом столе ЭИСИ свои успехи в поисках культурного кода России. Так, Андрей Полосин заявил, что «англосаксонские» и «азиатские» культурные основания нам не подходят: первые предполагают активное действие человека в собственных интересах, вторые — в интересах коллектива. Для российского же человека, по мнению господина Полосина, характерно «действие для другого». А Екатерина Соколова сравнила российский вариант «пентабазиса» с макаронами: «Мы все из одного теста, хоть и разной формы. С одной стороны, мы все отдельны, но с другой — все вместе».

Анна Васильева, Андрей Винокуров